Jadi Juara Indonesian Idol 2023, Salma Salsabil Mendapat Hadiah Uang Rp150 Juta dan Satu Unit Mobil

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salma Salsabil berhasil keluar sebagai juara dari Indonesian Idol 2023.

Ia berhak atas hadiah-hadiah mewah berupa uang tunai Rp 150 juta beserta satu unit mobil sebagai hadiah sebagai juara satu.

"Selamat untuk Salma kamu mendapatkan Rp150 juta rupiah dan juga satu unit mobil," kata Boy William di atas panggung Result and Reunion Show, Senin (22/5/2023).

Di penampilan terakhirnya, Salma membawakan lagu Just The Way You Are milik Bruno Mars.

Salma tampil bersama dancer ketika membawakan lagu itu, ia juga menggunakan setelan jas berwarna gelap dengan aksen berkilauan.

Di grand final Salma tampil bersama Ziva Magnolya yang berhasil membut kelima dewan juri berdiri dari kursi mereka dan memberikan standing ovation.

Keduanya berduet dalam lagu 'Peri Cintaku' yang dipopulerkan oleh Marcell. Duet Ziva dan Salma juga langsung disambut riuh penonton di studio.

Di babak ketika para grand finalis diminta bawakan lagu Dewa 19, Salma membawakan lagu 'Aku Milikmu'.