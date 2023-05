Lirik dan Terjemahan Lagu Say Yes To Heaven - Lana Del Rey: Say Yes to Heaven, Say Yes to Me

Lagu Say Yes To Heaven dinyanyikan oleh Lana Del Rey. Berikut lirik dan terjemahannya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Say Yes To Heaven yang dinyanyikan oleh Lana Del Rey.

Diketahui, lagu Say Yes To Heaven adalah hasil dari album ketiga Lana Ultraviolence yang direkam sekitar tahun 2013 bersama dengan Your Girl dan Fine China.

Kemudian, lagu Say Yes To Heaven resmi dirilis pada 19 Mei 2023 lalu.

Sebagai informasi, official audio lagu Lagu Say Yes To Heaven telah dirilis pada 11 Mei 2023 di YouTube Lana Del Rey.

Lirik Lagu Say Yes To Heaven - Lana Del Rey:

[Verse 1]

If you dance, I'll dance

And if you don't, I'll dance anyway

Give peace a chance

Let the fear you have fall away

[Pre-Chorus]

I've got my eye on you

I've got my eye on you

[Chorus]

Say yes to Heaven

Say yes to me

Say yes to Heaven

Say yes to me

[Verse 2]

If you go, I'll stay

You come back, I'll be right here

Like a barge at sea

In the storm, I stay clear

[Pre-Chorus]

'Cause I've got my mind on you

I've got my mind on you

[Chorus]

Say yes to Heaven

Say yes to me

Say yes to Heaven

Say yes to me

[Verse 3]

If you dance, I'll dance

I'll put my red dress on, get it on

And if you fight, I'll fight

It doesn't matter now, it's all gone

[Pre-Chorus]

I've got my mind on you

I got my mind on you

[Chorus]

Say yes to Heaven

Say yes to me

Say yes to Heaven

Say yes to me