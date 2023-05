Lirik Lagu dan Terjemahan Come to Me - TREASURE: Dashi Bureul Kyeo Bolkka

Inilah lirik lagu dan terjemahan Come to Me yang dipopulerkan oleh TREASURE.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjamahan Come to Me yang dipopulekan oleh boyband Korea Selatan, TREASURE.

Lagu Come to Me terdapat dalam album TREASURE yang berjudul ‘The First Step: Chapter One’ ‘BOY.

Pada 14 Agustus 2020 lalu TREASURE secara resmi merilis video musik versi selfie untuk lagu ‘Come To Me.

Simak lirik lagu Come to Me yang dinyanyikan oleh TREASURE lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Lirik

Jigeum mameun eotteoni

Keokjeongdwae jom manhi

Jakku meoreojilkka

Duryeowo kkwae manhi

Naega tokhaetdeon keu bami tteoolla

Nega taekhaetdeon maldeuri goerowo

Neomu chakhaetdeon neol boni seoreowo

Dwiro back back doraga dollyeo.nwa.

Naega motnatgin jom motnajji neomu seotun geot gata

Neokshi nagal daero nagatji naega jalmothan geoya.

Eotteohke eodukhaejin ne maeume

Dashi bureul kyeo bolkka

Eotteohkedeunji nae modeun geol geolgo

Jikyeojulke baby.

Nuga mworaedeun jakku mworaedeun

Nuga mworaedeun jakku mworaedeun

Nuga mworaedeun jakku mworaedeun.

Dakkajulke ne modeun ge saehayahke

Dashi bitnal ttaekkaji

Kajulke gati kajulke kkeutkkaji

Ne pyeon halke girl

Kwaenchana chagabken an byeonhae baby

Nugubodado neol wonhae maeil

Joshimseure nega pyeonhal ttae mareul kkeonaelke.

Ssok deureowa nae keun pume deureowa

Anytime you’re ready girl

Joshimseure nega pyeonhal ttae mareul kkeonaelke

Ja deureowa.

Jakku kkeullyeo nege maeil maeil

Neomu dalkomhan neon wiheomhae

Eojireowo kyesok bingbing

Nae ape natanatda domangchiji malgo

Ije deureowa.

Ije deureowa jwo

Kidarin nae mamsok binjarireul chaewojwo

Come and fill me up

My diamond in the dirt

Honja ganjikhago shipeo

Girl you got me like.