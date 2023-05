Prilly Latuconsina Senang Kartun Favoritnya Jadi Film The Little Mermaid Diangkat ke Live Action

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prilly Latuconsina mengaku senang film The Little Mermaid kini hadir versi live action yang akan tayang pada 24 Mei 2023.

Prilly Latuconsina pun berkesempatan untuk menonton lebih awal di Gala Premiere film tersebut.

Prilly Latuconsina mengatakan, dirinya sudah menunggu film The Little Mermaid sejak lama, bahkan sebelum proses syuting dimulai.

"Senang banget, ini salah satu film Disney yang aku tunggu-tunggu banget dari awal mereka pengumuman castnya siapa, trailernya semuanya deh paling aku tunggu," kata Prilly ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Menurut Prilly, secara keseluruhan film ini bagus dan sesuai ekspektasinya.

"Semuanya sesuai sama harapan aku apalagi adegan Ariel yang nyanyi ya karena kan yang ditunggu tuh adegan nyanyi-nyanyi kan," ujar Prilly.

Prilly menambahkan, bahwa The Little Mermaid adalah kartun favoritnya semasa kecil.

Ditambah, belakangan ini mantan kekasih Maxime Bouttier itu menyukai olahraga diving.

Hal tersebut menambah kecintaannya terhadap laut.

"Karena aku kan sekarang diving jadi bener-bener ngerasain keindahan bawah laut gitu terus bisa ngeliat film mermaid yang waktu kecil itu kita pengin jadi princess kan pengin jadi mermaid gitu jadi ini kembali ke childhood lagi," jelas Prilly.

"Ariel juga one of my favorite princess terus sekarang bisa ngeliat live actionnya," pungkasnya.

Sebagai tambahan, film The Little Mermaid berkisah tentang seorang putri duyung bernama Ariel, putri Raja Triton yang bungsu sekaligus yang paling membangkang, mendambakan untuk kenal lebih jauh kehidupan di atas laut.

Ketika sedang berkunjung ke daratan, ia jatuh cinta pada Pangeran Eric yang menawan.

Kaum putri duyung dilarang bergaul dengan manusia, namun Ariel merasa harus mengikuti kata hatinya.

Lalu ia membuat kesepakatan dengan penyihir jahat, Ursula, yang menjanjikannya pengalaman hidup di daratan, tetapi kesepakatan itu ternyata menaruh nyawanya, serta tahta ayahnya dalam bahaya.