Chord dan Lirik Lagu Nanti Kita Seperti Ini - Batas Senja: Kau Dipanggil Ibu sementara Aku Ayah

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Nanti Kita Seperti Ini yang dinyanyikan oleh Batas Senja.

Lagu Nanti Kita Seperti Ini telah dirilis di kanal YouTube Batas Senja official pada 27 September 2022, lalu.

Hingga kini audio lagu ini telah ditonton lebih dari 2,4 juta kali.

Bahkan lagu Nanti Kita Seperti Ini juga tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: ingin punya rumah tuk tempat bermesrah, kau dipanggil ibu sementara aku ayah.

Chord Gitar Lagu Nanti Kita Seperti Ini - Batas Senja:

Intro : C..F..G

C

ini..

F

gambaran kita suatu hari nanti

Dm

setelah sekian lama kita jalani

G

lewati masa-masa yang berarti..

C

kini..

F

ku sudah yakin pada satu hati

Dm

yang kurasa tepat untuk temani

G

sekarang hingga aku tua nanti..

F

ingin punya rumah

G

tuk tempat bermesrah

Am -G/B C

kau dipanggil ibu sementara aku ayah

F

bertukar cerita

G

di ruang keluarga

Am -G/B C

bercengkrama dan menimang buah hati kita

Reff :

F G

sederhana..

Am -G/B C

bahagia ini lengkap sudah

F G

sama-sama..

Am F G

hingga nanti kita tutup mata..

Am -G/B C F G Am

ha a a a a.. ha a a a a.. ha aaaa..

F

ingin punya rumah

G

tuk tempat bermesrah

Am -G/ B C

kau dipanggil ibu sementara aku ayah

-Em F

bertukar cerita

G

hingga lelap mata

Am -G/B C

lalu datang pagi kau memasak ku bekerja

Reff :

F G

sederhana..

Am -G/B C

bahagia ini lengkap sudah

F G

sama-sama..

Am

hingga nanti ajal kita tiba

F G

semoga saja..

Am -G/B C

niat baik kan terwujud segera

F G

asal kita..

Am -G/B C

percaya dia maha segalanya

Outro :

F

jangan dulu lelah

G

yakin semua indah

Am -G/B C

pejamkanlah mata padanya kita berserah

(Tribunnews.com)