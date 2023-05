Chord Lagu Gamang Manaruah Sayang - Fauzana: Usahlah Da Nan Kadenai

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi dari Sumatra Barat, Fauzana, baru-baru ini merilis single terbarunya berjudul Gamang Manaruah Sayang.

Lagu berjudul Gamang Manaruah Sayang ini diciptaan oleh Al Hadi Saputra / Roza’c Tanjung.

Meski baru dirilis beberapa hari lalu, lagu Gamang Manaruah Sayang berhasil masuk dalam jajaran trending musik di YouTube.

Berikut ini chord lagu Gamang Manaruah Sayang dari Fauzana:

Intro : Dm..Gm..C..Bb..Dm..

Dm..Gm..C..Bb..Dm..

C..F..C..Dm..

Dm

Antah dima uda bakaji

Gm

Bakeh sia pandai badendang

C

Galak bak cando bapamanih

Bb Dm

Sapo bak raso bapitunang

C F

Galak bak cando bapamanih

C Dm

Sapo bak raso bapitunang

C..F..C..Dm..

(*)

Dm

Usahlah da nan kadenai

Gm

dicubokan kepandaian

C

Kok nyampang hati ko kanai

Bb Dm

Tanianyolah badan ko surang

C F

Kok nyampang hati ko kanai

C Dm

Tanianyolah badan ko surang

C..F..C..Dm..

[chorus:]

Dm

Santano kito lai sapadan

Dm Gm

Indak den gamang manaruah sayang

C

Dek uda ameh denaiko loyang

Bb Dm

Mangko den cameh dimabuak angan...

C..Bb..C..Dm..

Dm

Buah nan masak diujuang dahan

Dm Gm

Tiok Dijuluak sayuik panggalan

C

Elok di asak sajo pandangan

Bb Dm

Pado takanai taseso manangguangkan

C F

Elok di asak sajo pandangan

C Dm

Pado takanai taseso manangguangkan

(Tribunnews.com)