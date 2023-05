Jika Gagal Dapat Tiket Coldplay, Sandiaga Uno Imbau Masyarakat Tonton Konser Musisi Lokal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau siapa saja yang tak dapat tiket konser Coldplay, agar jangan berlarut dalam kesedihan.

Ia mengatakan ada gelaran konser lokal yang tak kalah menarik untuk disaksikan.

Sebagai contoh, Sandiaga Uno menyebut festival musik Java Jazz 2023 bisa menjadi alternatif untuk mengobati bagi siapapun yang tak dapat tiket konser Coldplay di Jakarta.

"Jadi kalau yang belum dapat tiket Coldplay kan bisa nonton Java Jazz, dan ini ga kalah serunya," kata Sandiaga Uno dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kemenparekraf, baru-baru ini.

Adapun festival musik Java Jazz 2023 akan digelar pada 2 hingga 4 Juni.

Lebih lanjut, Sandiaga Uno menceritakan temannya ada yang mendapat tiket konser Coldplay sebanyak 20.

"Saya ketemu beberapa orang, random aja ada yang dapat 12, sepertinya sesuai amal dan perbuatan," ujar Sandiaga Uno.

"Ada temen saya yang juga nyoba dapat 20, banyak loh, menari menarik," lanjutnya.

Menurutnya, konser Coldplay di Jakarta adalah salah satu event yang paling megah sepanjang 2023 ini.

Sandiaga Uno juga yakin, adanya konser Coldplay dan beberapa festival musik lainnya dapat membuka peluang usaha dan memberi dampak positif bagi perekonomian.

"Jadi konser Coldplay salah satu event fenomenal tahun ini, tiket konser Coldplay habis terjual dalam waktu yang singkat," ujar Sandiaga Uno.

Di sisi lain, ia menyayangkan event tersebut dicederai oleh oknum yang tak bertanggung jawab, seperti melakukan penipuan.

Untuk itu, Sandiaga mengimbau agar berhati-hati dalam membeli tiket konser apapun itu.

"Saya sangat menyayangkan ulah oknum yang memanfaatkan momen yang sebetulnya kita harus sambut dengan kebersamaan karena ini snagat merugikan masyarakat," jelas Sandiaga Uno.

"Ini merusak citra bisnis pertunjukan seni di indonesia," pungkasnya.