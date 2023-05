Keluhkan Uang Rp 50 Juta Ludes Dipakai Lolly, Nikita Mirzani Akui Legawa: Tetap Gua Transfer

TRIBUNNEWS.COM - Nikita Mirzani akui mengeluh karena anak sulungnya, Laura Meizani Nasseru Arsy alias Lolly, menghabiskan jatah uang bulanan sebesar Rp 50 juta kurang dari sebulan.

Nikita Mirzani terlihat sangat kecewa lantaran anaknya menghabiskan uang puluhan juta saat berada di London.

Nikita Mirzani kemudian membeberkan bahwa dirinya sudah mengecek mutasi rekening Lolly.

Ibu tiga anak ini pun akhirnya mengetahui ke mana uang yang telah digunakan oleh sang anak.

"Memang ATM saya kan saya kasih ke dia."

"Jadi ya nggak tahu dipergunakan untuk apa, tapi sudah dicek ke bank juga, oh ternyata beli ini, tarik uang sekian sekian sekian," ungkap Nikita dikutip dalam kanal YouTube Was Was, Rabu (24/5/2023)

Kendati Nikita Mirzani sempat merasa jengkel dengan tingkah Lolly.

Namun Nikita Mirzani tak mau membeberkan lebih detail terkait barang apa saja yang telah dibeli oleh Lolly.

"Adalah [barang mewah]. Gue tidak mau menjelekkan keluarga," ucap Nikita.

Nikita Mirzani (YouTube Was Was).

Alih-alih menarik atm yang digunakan Lolly, Nikita Mirzani justru akan tetap mengirimkan uang kepada anaknya yang tengah bersekolah di London.

"Enggak kapok. Biar gimana pun gue tetap taruh duit di situ. "

"Kalau gue nggak transfer uang ke situ, nggak masukin duit ke situ, nanti dia gimana di sana," tandas Nikita.

Bongkar Alasan Lolly Berontak, Nikita Mirzani Mengaku Khawatir

Nikita Mirzani secara blak-blakan mengungkapkan alasan Lolly berontak hingga mengaku khawatir.