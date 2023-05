Lirik Lagu dan Terjemahan La Religieuse - Celine Dion: She Remembers Italy

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan La religieuse yang dipopulerkan oleh Celine Dion.

Lagu La religieuse dirilis pada tahun 1988.

Lagu bergenre musik pop tersebut dirilis saat Celine Dion bernaung di bawah naungan Carrere label.

Didier Barbelivien diketahui sebagai penulis lirik sekaligus produser lagu La religieuse.

Simak lirik lagu dan terjemahan La religieuse yang dinyanyikan oleh Celine Dion dalam artikel berikut:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Stasiun Cinta - Setia Band, Kunci dari G

Meme a genoux, meme en priere

Bahkan di atas lutut Anda, bahkan dalam doa

Elle se souvient de l’Italie

Dia ingat Italia

Jesus Marie et notre Pere

Yesus Maria dan Bapa kita

C’est peu vous dire qu’elle vous oublie

Tidak cukup untuk mengatakan bahwa dia melupakan Anda

Even kneeled, even in prayer

Bahkan berlutut, bahkan dalam doa

She remembers Italy

Dia ingat Italia

Jesus, Marie and our Father

Yesus, Maria dan Bapa kita

It’s little say that she’s forgetting you

Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia melupakanmu

De l’autre cote de l’enfer

Di sisi lain neraka