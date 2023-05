7 Lagu Populer Tina Turner, Penyanyi Legendaris yang Raih 10 Penghargaan Grammy Awards Semasa Hidup

TRIBUNNEWS.COM - Tina Turner merupakan penyanyi legendaris asal Amerika Serikat.

Penyanyi Tina Turner meninggal dunia kemarin, Rabu (24/5/2023).

Ia meninggal dunia di usia yang ke-83 tahun, karena penyakit yang telah lama dideritanya.

Tina Turner dikenal sebagai sosok Queen of Rock n Roll pada masanya.

Mengutip dari britannica.com, Tina memulai kariernya di dunia musik sejak tahun 1956.

Diketahui bahwa ia juga telah meraih penghargaan, dan telah mendapatkan 10 penghargaan dari Grammy Awards.

Berikut ini lirik tujuh lagu terpopuler Tina Turner, ada Break Every Rule hingga Wildest Dreams.

1. Private Dancer (1984)

All the men come in these places

And the men are all the same

You don't look at their faces

And you don't ask their names

You don't think of them as human

You don't think of them at all

You keep your mind on the money

Keeping your eyes on the wall

I'm your private dancer, a dancer for money

I'll do what you want me to do

I'm your private dancer, a dancer for money

And any old music will do

I want to make a million dollars

I want to live out by the sea

Have a husband and some children

Yeah, I guess I want a family

All the men come in these places

And the men are all the same

You don't look at their faces

And you don't ask their names

I'm your private dancer, a dancer for money

I'll do what you want me to do

I'm your private dancer, a dancer for money

And any old music will do

I'm your private dancer, a dancer for money

I'll do what you want me to do

Just a private dancer, a dancer for money

And any old music will do

Deutch marks or dollars

American Express will do nicely, thank you

Let me loosen up your collar

Tell me, do you want to see me do the shimmy again?