Beredar Video dan Fotonya Pakai Kebaya Pernikahan, Ucie Sucita Sudah Menikah dengan Sule?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Ucie Sucita belakangan dikabarkan sedang dekat dengan komedian Sule, bahkan keduanya dikabarkan sudah menikah.

Hal itu karena beredar sebuah foto dan video Ucie Sucita mengenakan kebaya pernikahan dari sebuah akun @tiwiemakeupartist.

Video tersebut rupanya sudah diunggah beberapa hari lalu dan baru ramai di sosial media hari ini.

"Happy for you my dear @ucie_sucita," tulis akun tersebut dikutip Tribunnews.com, Kamis (25/5/2023).

Sayangnya belum ada konfirmasi apapun dari Uci Sucita terkait kabar bahwa dirinya sudah resmi dipinang oleh Sule.

Di akunnya juga Uci mengunggah video yang sama seperti akun sebelumnya dan membubuhkan caption soal percintaan.

"Cinta adalah sesuatu yang gak bisa dilihat tapi bisa dirasakan hatimu," tulis Uci Sucita.

Sekedar informasj, Ucie Sucita belakangan ini dikabarkan menjalin kedekatan dengan Sule.

Kabar kedekatan keduanya berawal dari Ucie Sucita dan Sule kedapatan melakukan pemotretan bersama.