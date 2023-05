Jangan Sampai Olah Raga Jadi Percuma karena Tak Jaga Asupan Kalori

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Olahraga punya manfaat kesehatan. Tak sedikit ahli menyarankan kepada masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai rutinitas.

Manfaat kesehatan dari rutinitas olahraga antara lain membakar kalori dalam tubuh, menormalkan kolesterol, menyehatkan jantung, mencegah obesitas, hingga mengirangi stres.

Renang merupakan satu di antara olahraga yang lengkap. Bukan hanya kardio, tapi juga bagus untuk otot. Khususnya yang berpacu.

"Cepat-cepatan berenang, 1 jam bisa 800 kalori. Tapi kalau berenangnya rekreasional mungkin 400 kalori saja," kata Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K), Kamis (25/5/2023).

Namun, setelah berolahgara, ia menyarankan agar memperhatikan asupan kalori.

Nah kalau kalori yang dibakar 400 kalori, kemudian mengonsumsi mi goreng yang mengandung 200-300 kalori, maka masih terhitung aman.

"Tapi kalau habis berenang makan mi goreng, plus apa, plus apa, bukan jadi minus kalori, malah over kalori. Itu untuk dewasa ya," papar dr Piprim.

Sedangkan untuk anak-anak, asupan yang terbaik adalah nutrisi lengkap dengan konsep gizi seimbang.

Ia pun menekankan pentingnya asupan protein hewani.

Karena ketika olahraga, terutama melibatkan otot, maka butuh asupan proteinnya juga lebih optimal.

"Jadi jangan hanya mi goreng doang. Itu kan karbohidrat saja. Kalau anak-anak kan lebih butuh protein hewani. Apa lagi olahraga berat," kata dr Piprim menambahkan.

Pada orang dewasa, dr Piprim menghimbau untuk jangan mengonsumsi kalori yang berlebihan.

"Kalau orang dewasa, jangan sampai berenangnya setengah jam, mi goreng tiga piring. Itu bukannya olahraga, tapi malah nantinya obesitas," pungkasnya.