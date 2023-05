Lirik dan Chord Gitar Lagu Sido Rondo - Cak Diqin ft Safitri: Kabeh Iki Ora Perlu Digetuni

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Sido Rondo dinyanyikan oleh Cak Diqin ft Safitri.

Lagu ini sedang populer di media sosial, sehingga banyak penyanyi lain yang membawakannya.

Inilah chord gitar lagu Sido Rondo milik Cak Diqin ft Safitri:

intro : Am Dm Am

Am F E

Dm . . . E

Am . . . E

Am Dm Am

biyen mulo sliramu wis tak aturi

Am F E

golek bojo sing tresno welas sejati

Dm

pungkasane sliramu digawe loro

E Am E

ora wurung saikine dadi rondho

Am Dm Am

nanging piye kabeh iki wis kebacut

Am F E

ibarat bubur ra bakal dadi sego

Dm

mulo getunku iki tanpo upomo

E Am

ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo

int : Dm Am . . . ( 2x )

Am G Am

kabeh iki ora perlu digetuni

Dm Am

janjiku biyen aku saguh ngenteni

E

kowe lan aku . . mugo dadi jodone

E Am E

ra keno prawane tak enteni randane

Am Dm Am

ora nyono sampeyan sabar ngenteni

Am F E

ing nyatane tresnamu tulus lan suci

Dm

sing tak suwun sing gedhe pangapurane

E Am

andum tresno bebojoan selawase

intro : Am Dm Am

Am F E

Dm . . . E

Am . . . E

