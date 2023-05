Lirik Lagu dan Terjemahan Blink Like This - TREASURE: Meomchwobeorin Sigan Soge

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjamhan Blink Like This yang dipopulerkan oleh boyband TREASURE.

Lagu Blink Like This atau B.L.T dirilis pada 18 September 2020 dalam album Album THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT (Romanized).

Singel Blink Like This milik TREASURE tersebut telah ditonton sebanyak 11 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu dan terjemahan Blink Like This yang dinynayikan oleh TREASURE dalam artikel berikut:

Lirik

Heundeullin byeolbiche peojineun sigye sori

Barame deullyeooneun neoreul chaja Every day

Byeori nuntteul ttae boineun urimanui "bimil"

Paradise, paradise



Neowa muldeullyeogan sigan sogeseo

Chajeul geoya nege daeul su inneun geot



Shine!

Nareul kkaewojuneun Moonlight

Seororeul bichuneun Spotlight

Yeah nan neoui sunaebo

Nege ganeun gireul makji ma I'ma go



Eodume garyeojyeo

Heuteojineun hyanggicheoreom gyeote isseojwo

Namgyeodulge modeun geol

Byeolbit jeomureo ganeun igoseseo



Bling like this

Bling like this

Binnaneun neowa naui maeumsok

Meomchwobeorin sigan soge

Bling like this

Bling like this



Eodil bwado binna neoneun

Nal bichwojwo You're like the moon

Gureumdeuri neoreul garyeodo bol su itge

Yeongwonhi Eyes on you



Bling-bling bichi naneun neoro neukkyeojin 美

Dalkomhan maeryeogi Pop!

Nae mame teojineun Shooting star



Neowa muldeullyeogan sigan sogeseo

Chajeul geoya nege daeul su inneun geot



Eodumeul hechyeonagal su itge

Naui du soneul jabajwo Babe



Nae jageun mameseo biroso

Neoraneun bichi muldeureogane



Eodume garyeojyeo

Heuteojineun hyanggicheoreom gyeote isseojwo

Namgyeodulge modeun geol

Byeolbit jeomureo ganeun igoseseo



Bling like this

Bling like this

Binnaneun neowa naui maeumsok

Meomchwobeorin sigan soge

Bling like this

Bling like this



Dalbicheul balgoseo jogeumssik gakkawojyeo

Siganeul geoseulleo

Yeongwonhi hamkkenikka



Bling-bling baby

Neoreul hyanghan nunbit

Bling-bling baby tonight



Bling-bling baby

Naege bonaen byeolbitcheoreom

Banjjagineun neowa naneun Bling-bling



Bling-bling baby

Neoreul hyanghan nunbit

Bling-bling baby tonight



Bling-bling baby

Naege bonaen byeolbitcheoreom

Banjjagineun neowa naneun Bling-bling

Terjemahan Bahasa Indonesia

Suara jam menyebar melalui cahaya bintang yang bergetar

Saya menemukan Anda di angin setiap hari

"Rahasia" kita sendiri saat bintang membuka mata

Surga, surga



Dalam waktu diwarnai denganmu

Saya akan menemukan sesuatu yang dapat menghubungi Anda



Bersinar!

Sinar bulan membangunkan saya

Lampu sorot saling bersinar

Ya, aku adalah cinta murnimu

Jangan menghalangi jalan menuju Anda, saya akan pergi



Terselubung dalam kegelapan

Tetap di sisimu seperti aroma yang menyebar

Saya akan meninggalkan semuanya

Di tempat inilah cahaya bintang mulai terbenam



Bling seperti ini

Bling seperti ini

Anda dan hatiku yang bersinar

Dalam waktu yang berhenti

Bling seperti ini

Bling seperti ini



Dimanapun Anda melihat, Anda bersinar

Bersinarlah padaku. Kau seperti bulan

Jadi Anda bisa melihat bahkan jika awan menutupi Anda

Forever Eyes on you



Keindahan yang aku rasakan seperti dirimu, yang bersinar bling-bling

Pesona manis adalah Pop!

Bintang jatuh yang meledak di hatiku



Dalam waktu diwarnai denganmu

Saya akan menemukan sesuatu yang dapat menghubungi Anda



Sehingga saya bisa melewati kegelapan

Pegang tanganku sayang



Dari hati kecilku

Cahaya yang memanggilmu dicelup



Terselubung dalam kegelapan

Tetap di sisimu seperti aroma yang menyebar

Saya akan meninggalkan semuanya

Di tempat inilah cahaya bintang mulai terbenam



Bling seperti ini

Bling seperti ini

Anda dan hatiku yang bersinar

Dalam waktu yang berhenti

Bling seperti ini

Bling seperti ini



Menginjak cahaya bulan dan mendekat

Kembali ke waktu itu

Selamanya bersama



Bling-bling sayang

Mata ke arah Anda

Bling-bling baby malam ini



Bling-bling sayang

Seperti cahaya bintang yang mengirimiku

Anda dan saya yang berkilau adalah Bling-bling



Bling-bling sayang

Mata ke arah Anda

Bling-bling baby malam ini



Bling-bling sayang

Seperti cahaya bintang yang mengirimiku

Anda dan saya yang berkilau adalah Bling-bling

(Tribunnews.com)