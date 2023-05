Simak lirik lagu dan terjemahan Tokyo On My Mind yang dipopulerkan oleh AmPm feat Nathan Hartono.

Lirik Lagu dan Terjemahan Tokyo On My Mind - AmPm feat Nathan Hartono:

6 in the morning, I hear it calling

Jam 6 pagi, aku mendengarnya memanggil

It’s calling out my name

Itu memanggil namaku

Dive in the deep end, memories seep in

Menyelam di ujung yang dalam, kenangan meresap

Everything’s not the same

Semuanya tidak lagi sama

It’s a strange big world with nowhere to begin

Ini adalah dunia aneh yang besar tanpa tempat untuk memulai

And a brand new day is waiting to let me in

Dan hari yang baru sedang menunggu untuk dimulai

All I got is Tokyo on my mind

Semua yang ada di pikiranku hanyalah Tokyo

I feel it every time

Aku merasakannya setiap saat

I don’t know what, I don’t know, no

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu

I don’t need anybody else, the city to myself

Aku tidak membutuhkan orang lain, kota untuk diriku sendiri

I don’t know what, I don’t know, no I don’t

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu, tidak, aku tidak

Nothing is ever sure, I hear an overture

Tidak ada yang pasti, aku mendengar sebuah pembukaan

I don’t know what, I don’t know, no

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu

I don’t need anybody else the city to myself

Aku tidak membutuhkan orang lain, kota untuk diriku sendiri

I don’t know what, I don’t know, no I don’t

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu, tidak, aku tidak

Maybe it’s magic, maybe it’s wonder, maybe it’s everywhere

Mungkin itu sihir, mungkin itu keajaiban, mungkin itu ada di mana-mana

Wish I could go back, wish I could hold that moment and keep it there

Seandainya aku bisa kembali, aku harap bisa menahan dan menyimpan momen itu disana

It’s been a long long time but I cannot reach you now

Sudah lama sekali tapi aku tidak bisa menghubungimu sekarang

There’s a feeling that I could not live without

Ada sebuah perasaan yang aku tidak bisa hidup tanpanya

All I got is Tokyo on my mind

Semua yang ada di pikiranku hanyalah Tokyo

I feel it every time

Aku merasakannya setiap saat

I don’t know what, I don’t know, no

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu

I don’t need anybody else, the city to myself

Aku tidak membutuhkan orang lain, kota untuk diriku sendiri

I don’t know what, I don’t know, no I don’t

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu, tidak, aku tidak

Nothing is ever sure, I hear an overture

Tidak ada yang pasti, aku mendengar sebuah pembukaan

I don’t know what, I don’t know, no

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu

I don’t need anybody else the city to myself

Aku tidak membutuhkan orang lain, kota untuk diriku sendiri

I don’t know what, I don’t know, no I don’t

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu, tidak, aku tidak

No I don’t, no I don’t

Tidak, aku tidak, tidak, aku tidak

No I don’t, no I don’t

Tidak, aku tidak, tidak, aku tidak

All I got is Tokyo on my mind

Semua yang ada di pikiranku hanyalah Tokyo

I feel it every time

Aku merasakannya setiap saat

I don’t know what, I don’t know, no

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu

I don’t need anybody else, the city to myself

Aku tidak membutuhkan orang lain, kota untuk diriku sendiri

I don’t know what, I don’t know, no I don’t

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu, tidak, aku tidak

Nothing is ever sure, I hear an overture

Tidak ada yang pasti, aku mendengar sebuah pembukaan

I don’t know what, I don’t know, no

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu

I don’t need anybody else the city to myself

Aku tidak membutuhkan orang lain, kota untuk diriku sendiri

I don’t know what, I don’t know, no I don’t

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu, tidak, aku tidak

All I got is Tokyo on my mind

Semua yang ada di pikiranku hanyalah Tokyo

I feel it every time

Aku merasakannya setiap saat

I don’t know what, I don’t know, no

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu

I don’t need anybody else, the city to myself

Aku tidak membutuhkan orang lain, kota untuk diriku sendiri

I don’t know what, I don’t know, no I don’t

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu, tidak, aku tidak

Nothing is ever sure, I hear an overture

Tidak ada yang pasti, aku mendengar sebuah pembukaan

I don’t know what, I don’t know, no

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu

I don’t need anybody else the city to myself

Aku tidak membutuhkan orang lain, kota untuk diriku sendiri

I don’t know what, I don’t know, no I don’t

Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu, tidak, aku tidak

