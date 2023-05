Amora Lemos Sukses Pukau Masyarakat Singapura di Konser Krisdayanti

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amora Lemos putri dari Raul Lemos dan Krisdayanti sukses bikin masyarakat Singapura terkesima.

Ia tampil dalam konser sang bunda di Singapura beberapa waktu lalu, Amora malam itu terlihat sangat anggun dan menawan dengan menggunakan gaun hitam.

Amora malam itu tampil berduet dengan sang ibu membawakan satu lagu yang berjudul 'Never Enough' milik Loren Allred.

"Konser mencintaimu di Singapura penuh syukur, makasih malaikat kecilku kesempurnaan milik Allah," tulis Krisdayanti di sosial medianya dikutip Tribunnews.com, Sabtu (27/5/2023).

Baca juga: Profil 14 Artis Caleg DPR RI Pemilu 2024 dari PDIP, Ada Krisdayanti, Once hingga Denny Cagur

Lagu Never Enough yang dibawakan Amora adalah salah satu lagu soundtrack yang ada di film berjudul The Greatest Showman.

Pada tahun 2021 silam, lagu ini juga pernah dicover oleh Amora bersama Puspita Wardhani atau sering dipanggil dengan Miss Pipit.

“Menurut aku Amora itu memang seperti memiliki aura performance yang membuat kita bisa mendapatkan hal lebih, a good value to add with her great voice, kalau dibilang harus banyak latihan, yang professional aja ga pernah berhenti berlatih,” ujar sang vocal coach Ms Pipit.

“Penampilan Amora Lemos pada Konser Mencintaimu di Singapura pada tanggal 24 Mei 2023 itu membuat suasana menjadi hangat dan kekeluargaannya jadi semakin terasa. Amora yang memang mendapat kesukaan bernyanyi yang pastinya diturunkan dari Kris Dayanti," tutur Arie Legowo - The Orchard Country Head, Indonesia

Sekedar informasi, Amora Lemos saat ini sudah merilis satu single yang berjudul 'Buku Mimpiku' dibawah naungan label LULULALA yang merupakan salah satu divisi dari perusahaan rekaman Sony Music Entertainment Indonesia.