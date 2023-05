Kisah Selebgram drg Oktri Manessa Hadirkan Klinik Berdesain Minimalis dan Didominasi Warna Fuchsia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bagi sebagian masyarakat mendatangi dokter gigi menjadi hal yang menakutkan dan menyeramkan.

Fakta inillah yang membuat seorang selebgram, influencer sekaligus dokter gigi yakni Oktri Manessa merintis membuat klinik gigi diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat.

"Dengan demikian pengalaman ke dokter gigi bukan hal yang menakutkan melainkan hal yang menyenangkan," kata dr Oktri dalam keterangannya, Minggu (28/5/2023).

Nama Oktri Manessa sangat dikenal dan kliniknya OMDC Point sangat dikenal dan menjadi langganan artis maupun keluarganya.

Seperti Bimbin Slank, Alyssa Soebandono, Donna Agnesia, Revalina S Temat, Mona Ratuliu Audy Item, dan masih banyak lagi menjadi langganannya ataupun followernya.

Oktri bisa juga disebut influencer karena followersnya di instagram sudah berjumlah ratusan ribu orang.

Belum lama ini OMDC Group mengumumkan pembukaan klinik terbarunya bernama OMDC Point sebagai cabang ke-14 & 15 yang berlokasi di Summarecon Bekasi dan Cibubur.

Konsepnya sama yang pernah diusung 10 tahun lalu yaitu The First Dental Clinic with different experience dengan disain yang minimalis dan sentuhan cantik warna fuchsia yang menjadi ciri khasnya.

Kecintaannya pada warna ini menginspirasi Oktri untuk memberikan sentuhan khas warna fuchsia hampir di seluruh klinik OMDC Point sebagai DNA Color yang membawa keceriaan dan kebahagiaan bagi siapa yang datang.

“Besar harapan kami semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan pengalaman pelayanan kesehatan gigi & mulut yang nyaman dan menyenangkan melalui OMDC Point,” katanya.