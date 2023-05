Lirik dan Terjemahan Lagu Car's Outside - James Arthur: I'm Not Gettin' In The Addison Lee

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Car's Outside oleh penyanyi James Arthur.

Lagu Car's Outside kini tengah viral di sejumlah media sosial khususnya TikTok, setelah dirilis pada 29 Juli 2022.

Lirik video lagu Car's Outside dirilis di kanal YouTube James Arthur dan telah ditonton lebih dari 6,9 juta kali.

Simak lirik dan terjemahan lagu Car's Outside - James Arthur:

[Verse]

I'm packin' my bags that I didn't unpack the last time

Kukemasi barang-barangku yang tak kukemasi terakhir kali

I'm sayin', "see you again" so many times it's becomin' my tag line

Bilang "sampai jumpa lagi" berkali-kali hingga menjadi ciri khasku

But you know the truth

Tapi kau tahu yang sebenarnya

I'd rather hold you

Aku lebih suka memelukmu

Than try to catch this flight

Daripada menempuh penerbangan ini

So many things I'd rather say

Banyak hal yang ingin kusampaikan

But for now, it's "goodbye"

Tapi untuk saat ini cukup "selamat tinggal'

[Pre-Chorus]

You always say I'm always leavin' you

Kau bilang aku selalu meninggalkanmu