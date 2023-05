Lirik dan Terjemahan Lagu You're Losing Me - Taylor Swift: My Heart Won't Start Anymore For You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu You're Losing Me yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

Lagu You're Losing Me merupakan lagu vault dari Taylor Swift untuk album Midnights yang awalnya dirilis dalam bentuk CD.

Diketahui, lagu You're Losing Me sebenarnya belum dirilis secara resmi oleh Taylor Swift melalui platform streaming musik online mana pun.

Lirik dan Terjemahan Lagu You're Losing Me - Taylor Swift:

[Verse 1]

You say, "I don't understand," and I say, "I know you don't"

Kau bilang, "Aku tak mengerti," dan aku bilang, "Aku tahu kau tidak mengerti"

We thought a cure would come through in time, now, I fear it won't

Kita kira obat akan datang pada waktunya, kini, tampaknya itu tidak akan terjadi

Remember lookin' at this room, we loved it 'cause of the light

Mengingat sambil melihat ruangan ini, kita menyukainya dulu karena cahayanya

Now, I just sit in the dark and wonder if it's time

Kini, aku hanya duduk dalam gelap dan bertanya-tanya, apakah ini waktu untuk kita berpisah

[Pre-Chorus]

Do I throw out everything we built or keep it?

Apakah aku membuang semua yang kita bangun atau menyimpannya?

I'm getting tired even for a phoenix

Aku selalu lelah, meski aku berperan sebagai burung phoenix

Always risin' from the ashes

Yang selalu bangun dari debu-debu

Mendin' all her gashes

Mengobati semua luka-lukanya

You might just have dealt the final blow

Kau baru saja memberi pukulan terakhir

[Chorus]

Stop, you're losin' me

Hentikan, kau kehilangan aku

Stop, you're losin' me

Hentikan, kau kehilangan aku

Stop, you're losin' me

Hentikan, kau kehilangan aku

I can't find a pulse

Aku tidak bisa menemukan denyut nadi

My heart won't start anymore for you

Jantungku tidak akan berdetak untukmu lagi

'Cause you're losin' me

Karena kau kehilangan aku

[Verse 2]

Every mornin', I glared at you with storms in my eyes

Setiap pagi, aku menatapmu dengan sinis di mataku

How can you say that you love someone you can't tell is dyin'?

Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau mencintai seseorang tapi kau tidak tahu bahwa dia sedang sekarat?

I sent you signals and bit my nails down to the quick

Aku memberimu sinyal dan menggigit kukuku

My face was gray, but you wouldn't admit that we were sick

Wajahku pucat tapi kau tidak mau mengakui bahwa kita sakit

[Pre-Chorus]

And the air is thick with loss and indecision

Dan udaranya dipenuhi dengan kehilangan dan keragu-raguan

I know my pain is such an imposition

Aku tahu rasa sakitku adalah pemaksaan

Now, you're runnin' down the hallway

Kini, aku berlari di lorong

And you know what they all say

Dan kau tahu apa yang mereka semua bilang

"You don't know what you got until it's gone"

"Kau tidak tahu apa yang kau miliki sampai kau kehilangannya"

[Chorus]

Stop, you're losin' me

Hentikan, kau kehilangan aku

Stop, you're losin' me

Hentikan, kau kehilangan aku

Stop, you're losin' me

Hentikan, kau kehilangan aku

I can't find a pulse

Aku tidak bisa menemukan denyut nadi

My heart won't start anymore for you

Jantungku tidak akan berdetak untukmu lagi

'Cause you're losin' me

Karena kau kehilangan aku

'Cause you're losin' me

Karena kau kehilangan aku

Stop (Stop) 'cause you're losin' me

Hentikan, sebab kau kehilangan aku

[Post-Chorus]

My heart won't start anymore

Jantungku tidak akan berdetak untukmu lagi

(Stop 'cause you're losin' me)

(Hentikan, sebab kau kehilangan aku)

My heart won't start anymore

Jantungku tidak akan berdetak untukmu lagi

(Stop 'cause you're losin' me)

(Hentikan, sebab kau kehilangan aku)

[Bridge]

How long could we be a sad song

Berapa lama kita akan menjadi lagu sedih

'Til we were too far gone to bring back to life?

Sampai kita terlalu jauh untuk bisa kembali?

I gave you all my best me's, my endless empathy

Aku memberimu segala yang terbaik dariku, rasa empati yang tidak pernah habis

And all I did was bleed as I tried to be the bravest soldier

Dan aku berdarah-darah selama aku mencoba menjadi prajuritmu yang paling berani

Fighting in only your army, frontlines, don't you ignore me

Berjuang sebagai satu-satunya prajuritmu di barisan paling depan, jangan kau abaikan aku

I'm the best thing at this party (You're losin' me)

Aku yang terbaik dalam hubungan ini (Kau kehilangan aku)

And I wouldn't marry me either

Dan kalau aku jadi orang lain, aku juga tidak akan menikahi diriku sendiri

A pathological people pleaser

Orang yang suka menyenangkan orang lain

Who only wanted you to see her

Yang hanya ingin kamu dapat melihatnya

And I'm fadin', thinkin'

Dan aku mulai berpikir

"Do something, babe, say something" (Say something)

"Lakukan sesuatu, Sayang, katakan sesuatu" (Katakan sesuatu)

"Lose something, babe, risk something" (You're losin' me)

"Kehilangan sesuatu, Sayang, pertaruhkan sesuatu" (Kau kehilangan aku)

"Choose something, babe, I got nothing" (I got nothing)

"Pilih sesuatu, Sayang, aku tidak punya apa-apa" (Aku tidak punya apa-apa)

"To believe, unless you're choosin' me"

"Yang bisa kupercaya, kecuali jika kau memilihku"

[Outro]

You're losin' me

Kau kehilangan aku

Stop (Stop, stop), you're losin' me

Hentikan, kau kehilangan aku

Stop (Stop, stop), you're losin' me

Hentikan, kau kehilangan aku

I can't find a pulse

Aku tidak bisa menemukan denyut nadi

My heart won't start anymore

Jantungku tidak akan berdetak lagi

