Chord dan Lirik Lagu Raissa Anggiani - Itu Aku: Ada yang Belum Bisa Terbiasa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah chord dan lirik lagu Itu Aku dari Raissa Anggiani.

Lagu ini dirilis pada 26 Mei 2023 lalu serentak di berbagai platform musik digital, termasuk YouTube.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang belum dapat move on dari masa lalu.

Dia seakan terjebak dalam memori bersama sang mantan kekasih.

Bahkan ia sering merindukannya meski kini sang mantan sudah menjalani hubungan baru dengan yang lain.

Berikut chord dan lirik lagu Itu Aku yang dibawakan Raissa Anggiani:

Intro : F..C..

F..C..

F C

harummu terasa sampai sini..

F Fm C

seperti pertama kali berjumpa..

F Em Am

walau itu.. tak lagi yang ku cari..

Dm Em F G

egoiskah aku.. inginkan utuhmu..

F Fm C

dan kau bersanding dengan dirinya..

F Fm C

berbohong jika ku rasa biasa..

F Fm Em Am

jauh di sini ku inginkanmu..

Dm Em F G

dijangkauanku.. melepas rindu..

Reff :

C F

ada yang belum bisa terbiasa..

G Am G F Fm

itu aku.. itu aku..

C F

terekam sempurna di kepalanya..

G Am G F G

hari yang lalu.. masih memburu..

F Fm

aku..

F Fm C

terucap kau menetap selamanya..

F Fm C

lalu kau langgar yang ku percaya..

F Fm Em Am

gugur sudah kita yang ku damba..

Dm Em F G

yang akan berlayar sampai ujung dunia..

Am-E/G#-G-D/F# F -G

dan setelah ku telaah..

Am G F Fm

lebih dalam lagi

Reff :

C F

ada yang belum bisa terbiasa..

-G Am G F Fm

itu aku.. itu aku..

C F

terekam sempurna di kepalanya..

-G Am G F Fm

hari yang lalu.. masih memburu..

Am E/G#

terulang..

G D/F#

semua terulang kisah kita

F Fm

yang tak lagi jadi kita..

Am E/G#

ku ingin..

G D/F#

hadirmu di sini tetapi

F G G#

mustahilnya dekat dari benar..

Reff : (overtune)

C# F#

ada yang belum bisa terbiasa..

-G# A#m G# F# F#m -G#

itu aku.. itu aku..

A#m G# F#

terekam sempurna di kepalanya..

-G# A#m G# F# F#m

hari yang lalu.. masih memburu..

F#

aku..

