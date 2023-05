Lirik dan Terjemahan Cruel Summer - Taylor Swift: And It's New, The Shape of Your Body, It's Blue

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Cruel Summer yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Taylor Swift.

Lagu Cruel Summer masuk dalam album ketujuh Taylor Swift bertajuk Lover.

Cruel Summer dirilis pada 23 Agustus 2019, lalu.

Musik videonya juga telah diunggah melalui kanal YouTube Pop World.

Kini lagu Cruel Summer kembali viral disejumlah media sosial termasuk TikTok.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Cruel Summer - Taylor Swift:

Fever dream high in the quiet of the night

Khayalan tingkat tinggi di malam yang sunyi

You know that I caught it (oh yeah, you're right, I want it)

Kau tahu kalau aku menangkapnya (ya, kau benar, aku menginginkannya)

Bad, bad boy, shiny toy with a price

Pria nakal, mainan berkilau yang mahal

You know that I bought it (oh yeah, you're right, I want it)

Kau tahu kalau aku membelinya (ya, kau benar, aku menginginkannya)





Killing me slow, out the window

Membunuhku perlahan, di luar jendela

I'm always waiting for you to be waiting below

Aku selalu menantikanmu menungguku di bawah

Devils roll the dice, angels roll their eyes

Setan melempar dadu, malaikat memutar mata mereka

What doesn't kill me makes me want you more

Apa yang tidak membunuhku membuatku begitu menginginkanmu