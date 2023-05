Lirik Lagu dan Terjemahan Die Young - Kesha: Young Punks, Taking Shots

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Die Young yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Kesha.

Lagu Die Young dirilis pada 25 Septermber 2012.

Sejak dirilis lagu Die Young telah ditonton sebanyak 190,3 juta kali di YouTube.

Kesha merilis lagu Die Young ketika sang penyanyi bernaung dibawah naungan Kemosabe Records · RCA Records label.

Simak lirik lagu Die Young lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I hear your heart beat to the beat of the drums

Kudengar jantungmu berdetak ikuti irama genderang

Oh, what a shame that you came here with someone

Oh, betapa memalukan kau datang ke sini bersama seseorang

So while you’re here in my arms

Maka saat kau di sini dalam pelukku

Let’s make the most of the night

Mari kita nikmati malam ini

Like we’re gonna die young

Seolah-olah kita akan mati muda

We’re gonna die young

Kita akan mati muda

We’re gonna die young

Kita akan mati muda

Let’s make the most of the night

Mari kita nikmati malam ini

Like we’re gonna die young

Seolah-olah kita akan mati muda