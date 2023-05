Sempat Dituding jadi Selingkuhan Fandy Christian, Andi Annisa Kini Unggah Foto Bersama Pria di Bali

TRIBUNNEWS.COM - Andi Annisa mendadak unggah potret bersama seorang pria setelah dituding menjadi selingkuhan Fandy Christian.

Diketahui, Andi Annisa belum lama ini jadi sorotan publik lantaran diduga menjadi selingkuhan Fandy Christian.

Hal tersebut diungkap oleh istri Fandy Christian, yakni Dahlia Poland yang beberapa kali mengunggah isi pesan suaminya yang diduga ditujukan kepada Andi Annisa.

Bahkan, Dahlia Poland sempat menandai nama Instagram Andi Annisa.

Namun, Andi Annisa tak memberikan klarifikasi atau bantahan perihal tersebut.

Di sisi lain, seolah tak ingin terus dicap sebagai perebut laki orang atau pelakor, Andi Annisa kini mengunggah potret bersama seorang pria.

Melalui Instagram @andiannsyah, Andi Annisa membagikan beberapa potret bersama seorang pria yang bukan dari kalangan artis.

Dari keterangan lokasi postingan, diketahui foto tersebut diambil di Bali.

Unggahan ini pun seolah menandakan Andi Annisa tengah memamerkan kekasihnya.

Dalam unggahannya, Andi Annisa tak menandai akun Instagram sang pria.

Beberapa foto tersebut menunjukkan raut wajah bahagia Andi Annisa.

Andi Annisa dan pria itu tampak kompak mengenakan busana berwarna merah muda.

Lawan main Fandy Christian di sinetron Jangan Bercerai Bunda tersebut mengungkapkan bahwa pria yang diunggahnya tersebut adalah sosok yang membuatnya lebih banyak bahagia dibandingkan sedih.

"Because of you, i cry a little less, laugh a little harder and smile a lot more," tulis keterangan postingan.