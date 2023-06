Chord dan Lirik Lagu Tak Lagi Lagi - Febinda Tito, Kunci dari C: Nyatanya Ku Tak Lagi Butuh Waktu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah chord dan lirik lagu Tak Lagi Lagi dari Febinda Tito.

Lagu berjudul Tak Lagi-Lagi dari Febinda Tito ini merupakan karya keempatnya selama berkarier di industri musik Indonesia.

Lagu Tak Lagi-Lagi tersebut memiliki kesinambungan dengan tiga single sebelumnya, yakni Mengalah, Berantakan dan Semau-maumu.

Berkisah tentang momen galau sepasang kekasih, lalu mengalah mengambil kisah percintaan di fase patah hati.

Dan mengajarkan tentang fase ikhlas karena hubungan yang telah berakhir.

Berikut ini chord gitar Tak Lagi Lagi milik Febinda Tito:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kerasnya Kota - Davi Sumbing, Kunci dari C: Seandainya Saja Dunia Berubah

C

Aku telah melewati semua

C

Perasaan yang pernah

F

buat ku terluka parah

Dm G

Hingga ku.. lemah..

C

Pernah lupa bahwa diriku punya

C

Hati yang sebenarnya

F Dm G

Lebih berharga.. dari dirinya.. aa..

Am G Dm G

Sekarang ku sudah bahagia..haa

Reff

C

Sudah ku tutup pintu

G/B Am G

Nyatanya ku tak lagi butuh waktu

F Em

Untuk melupakanmu

Dm G

Ternyata semudah itu..

C

Jangan kau buang waktu

G/B Am G

Untuk mengejarku lagi

F Em

Tak akan aku lagi-lagi

Dm G (C)

Tuk tergila-gila padamu lagi

Int. C

C

Ku akui bahwa dirimu pernah

C

Menjadi alasan

F

agar aku tak mudah patah

Dm G

Lewati se..mua..

Am G D G

Hingga akhirnya ku bahagia..a..

Reff

C

Sudah ku tutup pintu

G/B Am G

Nyatanya ku tak lagi butuh waktu

F Em

Untuk melupakanmu

Dm G

Ternyata semudah itu..

C

Jangan kau buang waktu

G/B Am G

Untuk mengejarku lagi

F Em

Tak akan aku lagi-lagi

Dm G (C)

Tuk tergila-gila padamu lagi

C

Jangan kau buang waktu

G/B Am G

Untuk mengejarku lagi

F Em

Tak akan aku lagi-lagi

Dm G (C)

Tuk tergila-gila padamu lagi

C

Sudah ku tutup pintu

G/B Am G

Nyatanya ku tak lagi butuh waktu

F Em

Untuk melupakanmu

Dm G

Ternyata semudah itu..

C

Jangan kau buang waktu

G/B Am G

Untuk mengejarku lagi

F Em

Tak akan aku lagi-lagi

Dm G (C)

Tuk tergila-gila padamu lagi

C

Sudah ku tutup pintu

G/B Am G

Nyatanya ku tak lagi butuh waktu

F Em

Untuk melupakanmu

Dm G

Ternyata semudah itu..

C

Jangan kau buang waktu

G/B Am G

Untuk mengejarku lagi

F Em

Tak akan aku lagi-lagi

Dm Em

Ohoo..ooo...

F Em

Tak akan aku lagi-lagi

Dm G

Tuk tergila-gila Padamu lagi

(Tribunnews.com)