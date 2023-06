Chord Gitar dan Lirik Lagu Kerasnya Kota - Davi Sumbing, Kunci dari C: Seandainya Saja Dunia Berubah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kerasnya Kota yang dinyanyikan oleh Davi Sumbing.

Lagu ini dapat dimainkan dari kunci gitar C.

Lirik lagu ini, diawali dengan kalimat 'seandainya saja dunia berubah'.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kerasnya Kota - Davi Sumbing

Reff :

C D Bm E

seandainya saja dunia berubah

Am D G

ku ingin kembali ke masa itu

C D Bm E

agar kenanganku tak perlahan menghilang

Am D G

ditelan kerasnya kota

.

Intro : C Cm G C D

.

G D/F#

ku tak pernah lupa

D7 G

tentang betapa kita

C D G

menghabiskan hari bersama

C D

sampai sang gelap tiba

G -D/F# E

memisahkan kita

Am D G

kembali ke pangkuan bunda

.

Int. C Cm

.

G D/F#

hari terus berganti

D7 G

kau yang dulu di sini

C D G

sekarang tak lagi menemani

.

Reff :

C D Bm E

seandainya saja dunia berubah

Am D G

ku ingin kembali ke masa itu

C D Bm E

agar kenanganku tak perlahan menghilang

Am D G

ditelan kerasnya kota

.

Musik : C Cm Bm E

Am C D D

.

Reff :

C D Bm E

seandainya saja dunia berubah

Am D G

ku ingin kembali ke masa itu

C D Bm E

agar kenanganku tak perlahan menghilang

Am D C D G A

ditelan kerasnya kota

.

Overtune

D E C#m F#

seandainya saja dunia berubah

Bm E A

ku ingin kembali ke masa itu

D E C#m F#

agar kenanganku tak perlahan menghilang

Bm E A F#m

ditelan kerasnya kota

Bm E (A)

ditelan kerasnya kota

.

Outro : A D Dm A

(Tribunnews.com)