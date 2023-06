Gilang Dirga Cerita Pengalamannya Isi Soundtrack untuk Film 'Star Syndrome'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presenter Gilang Dirga berperan sebagai vokalis bernama Jay dalam film terbarunya 'Star Syndrome'.

Tidak hanya berakting, ia juga dipercaya mengisi soundtrack berjudul 'Simpang Siur' yang dibawakan band Jay and The Others.

Di film itu, Gilang Dirga mendapat kesempatan untuk berada dalam satu band dengan Denny Casmala, Thomas Gigi, Hendy Gigi, dan Randi Nidji.

"Di sini emang semuanya real, Soleh Solihun minta kita semua beneran entah itu main musik atau nyanyi," ucap Gilang Dirga di kawasan Blok M Jakarta Selatan, Rabu (31/5/2023).

"PR nya di sini adalah gue kan enggak jago main gitar dan enggak jago metik, itu jadi tantangan gue," tambahnya.

Baca juga: Bintangi Film Star Syndrome, Gilang Dirga Petik Pelajaran Berharga

Denny Chasmala mengungkap, lagu 'Simpang Siur' menceritakan kepribadian musisi di Tanah Air yang lupa diri saat berada di puncak karier.

"Sejujurnya gue baru baca story-nya, itu mencerminkan kehidupan kita sebagai musisi," kata Denny Casmala.

"Musisi yang pernah naik, naik banget tiba-tiba drop, drop banget. Ini 90 persen mewakili cerita itu," lanjutnya.

Sementara itu Thimas Gigi mengatakan bahwa ini tantangan buatnya, bukan soal lagu melainkan akting.

Baca juga: Gilang Dirga Sempat Pertanyakan Keyakinan Lesti Kejora untuk Nikah dengan Rizky Billar

Sosok Soleh Solihun sebagai sutradara jadi alasan ia mau menerima tawaran main film.

"Gue tuh nggak bisa akting, tapi karena teman dekat aja jadi mau. Kalau bukan temen ya gue bingung dong. Jadi ya ini pure karena bantu teman," kata Thomas GIGI.

Selain 'Simpang Siur' beberapa lagu diciptakan khusus untuk soundtrack di film Star Syndrome yakni ‘Hey Kamu’ yang dinyanyikan oleh Sweet Judgment (Tissa Biani, Maisha Kanna) dan ‘Labirin’ yang dinyanyikan Kezia Aletheia.

Rencananya film produksi Mahakarya Pictures itu akan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Juni 2023