Lirik Lagu dan Terjemahan Part of Your World OST The Little Mermaid - Halle Bailey: Wandering Free

Lirik lagu dan terjemahan Part of Your World (OST The Little Mermaid) - Halle.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu Part of Your World yang menjadi OST (Original Soundtrack) untuk animasi The Little Mermaid besutan Disney.

Secara orisinal, lagu ini dilantunkan oleh Jodi Benson yang merupakan pengisi suara karakter Ariel pada 1989.

Lagu Part of Your World kembali hit setelah film The Little Mermaid akan dibuat live action dengan menampilkan Halle Bailey sebagai pemeran utamanya.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Childhood - The Rose, Band Asal Korea Selatan

Berikut ini terjemahan lirik lagu Part of Your World OST Little Mermaid dari Jodi Benson:

Look at this stuff, isn't it neat?

Lihatlah benda ini, bukankah ini keren?

Wouldn't you think my collection's complete?

Tidakkah kau berpikir bahwa koleksiku lengkap?

Wouldn't you think I'm the girl

Tidakkah kau piker aku adalah gadis,

The girl who has everything?

Gadis yang memiliki segalanya?

Look at this trove, treasures untold

Lihatlah harta ini, harta yang berlimpah

How many wonders can one cavern hold?

Berapa banyak yang dapat ku simpan dalam satu lubang hartaku?

Looking around here you'd think

Melihat sekeliling dan kau akan berpikir

Sure, she's got everything

Tentu saja, dia memiliki segalanya

I've got gadgets and gizmo's a plenty

Aku punya banyak sekali perangkat dan alat-alat

I've got whozits and whatzits galore

Aku punya “barang-siapa” dan “barang-apa” melimpah