Lirik Lagu dan Terjemahan This Is Me - Kesha: Another Round of Bullets Hits My Skin

Simak lirik lagu dan terjemahan This Is Me yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Kesha.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu This Is Me yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Kesha.

Lagu This Is Me dirilis pada 8 Desember 2017 dalam album This Is Me (From "The Greatest Showman").

Lagu berdurasi 3 menit 54 detik itu juga menjadi soundtrack film The Greatest Showman, sebuah film yang disutradarai oleh Michael Gracey.

Single milik Kesha tersebut menjadi lagu ke-7 dari sountrack film The Greatest Showman dengan jumlah total 11 lagu.

Simak lagu This Is Me yang dinyanyikan oleh Kesha lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Drunk Text - Henry Moodie: I Wish I was Who You Drunk Texted at Midnight

I’m not a stranger to the dark

Aku tak asing lagi pada kegelapan

Hide away,” they say

Jauh bersembunyi,” mereka bilang

'Cause we don’t want your broken parts”

Karna kita tak ingin bagianmu yang rusak”

I’ve learned to be ashamed of all my scars

Aku telah belajar untuk malu (menerima) dengan semua bekas lukaku

Run away,” they say

Larilah,” mereka bilang

No one will love you as you are”

Takkan ada yang mencintaimu dengan dirimu sekarang” [Pre-

But I won’t let them break me down to dust

Tapi aku tak akan membiarkan mereka menghancurkan diriku

I know that there’s a place for us

Aku tau bahwa ada tempat untuk kita

For we are glorious

Karena kita mulia