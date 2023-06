Tak Asal Pilih, Calvin Jeremy Selektif Soal Karakter yang Bakal Diperankannya di Layar Lebar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calvin Jeremy memiliki kriteria tersendiri untuk memilih proyek film yang akan dibintanginya.

Ia mengaku tak asal terima ketika mendapat tawaran main film atau serial.

Selain selektif pilih karakter yang bakal diperankan, Jeremy juga teliti memperhatikan proses di balik produksinya.

"Kalau ada komitmen mau serius penggarapannya, drivernya siapa, lawan mainnya siapa, tayang di mana, materinya seperti apa, dan all do it," kata Calvin Jeremy ditemui di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Hal ini menjadi perhatian Jeremy sejak beberapa proyek sebelumnya, termasuk film KKN di Desa Penari.

Tak hanya itu, ia juga memastikan film atau serial yang dibintanginya benar-benar berkualitas.

Berkualitas dari segi cerita dan keseriusan tim produksi menggarapnya.

"Kalau dapat tawaran komedi, saya akan nanya komitmen sejauhnya apa," tuturnya.

"Pun ketika saya ditawarin KKN di Desa Penari mau bikin horor yang seperti apa, apakah yang serius atau cuma asal bikin film saja," pungkas Jeremy.