Takut Ketinggian, Adhisty Zara Menangis Lakoni Adegan Sky Diving dan Parasailing untuk Series YOLO

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adhisty Zara terlibat dalam series berjudul YOLO (you only live once).

Ketika syuting YOLO, Adhisty Zara mengaku menangis di lokasi.

Bukan tanpa sebab, di series ini terdapat beberapa adegan yang mana dirinya harus melakukan sky diving hingga parasailing.

"Kebetulan pas kita syuting parasailing itu anginnya lagi kencang banget, benar-benar sampai miring banget. Kenapa aku nangis? Itu benar-benar seram banget," kata Adhisty Zara saat jumpa pers YOLO di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2023).

Pasalnya, ia sendiri mengaku sangat takut ketinggian dan air laut.

Zara mengatakan dirinya menangis, tapi karena sedang mengambil adegan, ia menahannya dan berusaha untuk tidak terlalu terlihat nangis.

"Pas langsung kayak (menangis kencang), aku nangis sakit hati banget kayak di atas lama banget, dibilangnya bentar," ucap Adhisty Zara.

Zara menambahkan, hal yang paling menyeramkam ketika ia harus berenang di laut.

Bersyukurnya, tim produksi menyediakan tim SAR untuk mengantisipasi hal tak terduga.

Tak hanya itu, para pemain lainnya juga bersiap untuk menjaganya.

"Aku sudah enggak tahu berapa banyak minum air laut, tapi aku jadiin kenang-kenangan di sini (perut)," tukasnya.