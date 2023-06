Chord Gitar dan Lirik Lagu Ternyata Mimpiku - Naff: Kiranya Ku Tak Perlu Meragu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Ternyata Mimpiku yang dipopulerkan oleh grup musik Naff.

Lagu ini dapat dimainkan dari kunci G.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ternyata Mimpiku - Naff

Intro: G….G….C ~ D ~

G G

….Kiranya ~

C D

….ku tak perlu meragu

G G

….harusnya ~

C D

….kupercaya cintamu

C D

….maafkan ~

C D (G)

….ku terbuai harum dunia ~

Int. G….G….C ~ D ~

G G

….bertanya ~

C D

….mengapa harus terjadi

G G

….mengoyak ~

C D

….ukiran janji hati

C D

….maafkan ~

C D G

….ku terlena wangi dunia ~

Reff:

G G

….ternyata mimpiku

C

hanya inginkan kasihmu

D

hanya inginkan cintamu

G G

….ternyata mimpiku

C

hanya ingin bersamamu

D

hanya ingin menyayangmu ~

Song : G….G….C ~ D ~

G….G….C ~ D ~

F C

~ terendap sesalku

G D

sejenak lupakan dirimu

F C

~ ku tak ingin lagi

G D

berlari meninggalkanmu ~

~

Song : G….G….C ~ D ~

Reff:

G G

….ternyata mimpiku

C

hanya inginkan kasihmu

D

hanya inginkan cintamu

G G

….ternyata mimpiku

C

hanya ingin bersamamu

D

hanya ingin menyayangmu ~

G G

….ternyata mimpiku

C

hanya inginkan kasihmu

D

hanya inginkan cintamu

G G

….ternyata mimpiku

C

hanya ingin bersamamu

D

hanya ingin menyayangmu ~

Outro : G….G….G….G….

(Tribunnews.com)