Chord Gitar dan Lirik Lagu Takkan Pernah Mati - Nidji: Setiap Kenanganku dan Kemenanganku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Takkan Pernah Mati dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Takkan Pernah Mati dirilis band Nidji pada 2014.

Chord gitar dan lirik lagu Takkan Pernah Mati milik Nidji

Baca juga: Chord Gitar Jangan Lupakan - Nidji: Ku Berjalan Terus Tanpa Henti, dan Dia Pun Kini Tlah Pergi

Intro : C#

C# F# G#

Hidupi hidupmu denganku saat tua nanti

C# F# C# F#

Denganmu ku selalu merasa muda dan tidak pernah menyerah

Int: C# F# D#m G# C# F# D#m G#

C# F# G#

Melangkah untuk tetap kuat ke jalan kemenangan

C# F# C# F#

Walaupun sulit tapi ku tahu kau selalu di sisiku

C# A#m G#

Di atas awan kisah kita tertulis

C# D#m G#

Bercinta di bawah bintang yang sama

Reff :

C# F# G# A#m G#

Setiap kenanganku dan kemenanganku selalu ada cintamu

C# C#m F# A#m G#

Setiap langkah ini yang mulai melemah, cintamu nyalakan aku

F# G# F#

Ooh denganmu seperti hidupku takkan pernah mati

Jeda: F# G#

C# F# G# C#m C# G#

Setiap bercinta denganmu hidupku abadi, detik berhenti

C# G#m G# C#

Seperti hidupku tak akan pernah mati

Melody : C# F# A#m G# C#

F# A#m G# D#m

C# F# G# A#m G#

Setiap kenanganku dan kemenanganku selalu ada cintamu

C# C#m F# A#m G#

Setiap langkah ini yang mulai melemah, cintamu nyalakan aku

F# G#

Ooh denganmu seperti hidupku takkan pernah

F# G# C#m

Ooh denganmu seperti hidupku takkan pernah mati

Int: F# G# A#m G# F# A#m G#

C# F# G# A#m G#

Setiap kenanganku dan kemenanganku selalu ada cintamu

C# C#m F# A#m G#

Setiap langkah ini yang mulai melemah, cintamu nyalakan aku

F# G#

Denganmu denganmu oo..ooo..

F# G# F#

Ooh denganmu denganmu denganmu seperti hidupku tak akan pernah mati

Fm F# G# F# C# F# A#m G# F# Fm..

Denganmu (denganmu denganmu denganmu denganmu)

Denganmu (denganmu denganmu) seperti hidupku takkan pernah mati

Tak akan pernah mati (denganmu) tak akan pernah mati

Baca juga: Chord Gitar Lagu Bila Aku Jatuh Cinta - Nidji: Melewati Dinginnya Mimpi

(Tribunnews.com)