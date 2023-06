Putus dari Ridho Ilahi, Dinar Candy Pamer Foto Peluk DJ Alan Walker

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Disc jokey Dinar Candy tak lagi menjalin hubungan asmara dengan artis sinetron Ridho Ilahi.

Ia baru saja mengunggah fotonya bersama DJ internasional, Alan Walker di sosial medianya.

Di foto tersebut nampak Dinar mengenakan setelan paduan warna biru dan pink pastel, sedangkan Alan Walker mengenakan setelan cirikhasnya yakni hoodie dan masker hitam.

Tampaknya Dinar Candy dan Alan Walker bertemu di acara yang sama. Sebab, dalam unggahan Dinar terlihat keduanya ada di sebuah set syuting.

"I like your idea music @alanwalkermusic the new one heri," ujar Dinar Candy dikutip Tribunnews.com, Minggu (4/6/2023).

"So funny today, thankyou," lanjutnya di unggahan berbeda.

Belum lama ini memang Dinar Candy menegaskan bahwa dirinya ingin fokus lagi di karirnya sebagai DJ.

Ia tak membantah selama berpacaran dengan Ridho Ilahi karirnya sebagai DJ sempat dikurangi. Dirinya juga tak menepis soal settingan yang kerap dilakukannya bersama Ridho.

"Itu kan dulu seperti itu (settingan) karena demi dia kan. Sebenarnya kalau aku nggak butuh uang kayak gitu," kata Dinar Candy ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Kalau sama dia, massa sama crowd aku turun. Kan aku DJ di musik, jadi nggak bisa dicombine sama konten-konten pacaran," ujarnya.