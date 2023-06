Album Perdana Adrienne Matthew Tebar Aura Positif, Meyakini Semua Perempuan Sejatinya Cantik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Adrienne Matthew meluncurkan album perdananya bertajuk ‘Beauty Queen.

Album itu terdiri dari lima ragu mengusung genre Pop-Rap/Hip-Hop, antara lain Beauty Queen, Adrienne, Keep On Moving, Never Give Up dan Fun Day.

Semua liriknya diciptakan sang bunda dibantu Andre Nedd dari Nedd Studio sebagai produser dan pengaransemen musik.

Pemilihan nama Beauty Queen bukan tanpa filosofi.

Adrienne Matthew memilih nama itu karena ingin menebarkan aura positif dan menegaskan jika seluruh perempuan di dunia ini sejatinya cantik.

“Jadi akan lebih sempurna jika juga berkepribadian dan hati yang juga cantik,” kata gadis 12 tahun berdarah Indonesia-New Zealand-Irlandia-Inggris-Skotlandia dan Pakistan ini.

Di album Beauty Queen, Adrienne Matthew menggandeng penyanyi hebat dan cantik dari Sumatera Barat, yaitu Sofie Anastasya dan Najla (Jeje).

Keduanya merupakan alumni dari kontes menyanyi The Voice Kids Indonesia.

Sekadar info, Adrienne sudah mengeluarkan 7 single dengan hits perdananya berjudul SELF LOVE yang diluncurkan pada bulan November 2020.

Ia berharap Album Beauty Queen dapat diterima oleh seluruh penikmat musik Indonesia, maupun mancanegara.

Sebelum terjun ke dunia musik, Adrienne sudah lebih dulu merambah dunia modeling sejak usia 7 tahun dan memenangkan beberapa kontes Beauty Pageant Nasional dan Internasional.

Adrienne juga sudah memerankan dua film, masing-masing Ranah 3 Warna dan Buya Hamka.