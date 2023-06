Bintangi Film Why Do You Love Me, Onadio Leonardo Keluar dari Zona Nyaman

Onadio Leonardo berperan sebagai Miko, penderita penderita retinitis pigmentosa di film Why Do You Love Me.

TRIBUNNEWS.COM - Onadio Leonardo mendapat peran sebagai Miko, penderita retinitis pigmentosa yang membuatnya buta total di film "Why Do You Love Me".

Bagi Onad, sapaan akrabnya, perannya di film tersebut membawanya keluar dari zona nyaman.

"Mungkin ini salah satu film yang gua keluar dari comfort zone gua dan salah satu film yang menurut gua touchy banget," jelas Onad.

Onad beradu akting dengan Adipati Dolken (Baskara) dan Jefri Nichol (Danton).

Baca juga: Bintangi Film Hello Ghost, Onad Harap Bisa Sesukses Versi Aslinya

Keduanya juga punya masalah kesehatan serius. Adipati dikisahkan mengidap saraf lumpuh. Sedangkan Jefri Nichol menderita tumor otak yang membuat bagian bawah tubuhnya lumpuh.

Di film tersebut ketiganya memulai perjalanan darat ke Surabaya dan berharap mendapatkan pengalaman seksual pertama mereka.

Untuk itu, mereka tidak akan membiarkan apa pun menghalangi mereka.

Herwin Novianto mengungkapkan, film ini melakukan syuting di 7 kota dan sangat berkesan.

"Kesulitannya, karena kondisi masih pandemi. Bahkan kita sampai harus break lebih dari 2 bulan, untuk mendapatkan ijin syuting. Padahal, waktu itu tinggal 3 hari syuting lagi," ungkapnya.

Sementara Adipati Dolken sangat antusias menanti penayangan film tersebut di bioskop.

"Ini film yang gue tunggu-tunggu. Saat syuting juga menyenangkan, perjalanannya dan bonding antara para karakter dan crew nya.. kita shooting sambil traveling, seru banget!" kata Adipati.

Sementara itu, Jefri Nicol berharap, film ini bisa menghibur dan memberi banyak pesan moral untuk penonton.

"Semoga film ini bisa menghibur dan menjadi tontonan yang mengispirasi, karena dari banyak nya keterbatasan dalam hidup kita itu tidak akan menjadi penghambat kalau kita punya semangat yang besar," tutupnya

Selain Adipati Dolken, Onadio Leonardo dan Jefri Nichol, film ini diperankan oleh TJ dan Lyodra Ginting. Berikut trailer film Why Do You Love Me.