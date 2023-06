Lirik dan Terjemahan Lagu If We Ever Broke Up - Mae Stephens yang Viral di TikTok

Lagu If We Ever Broke Up bercerita tentang seseorang yang merencanakan skenario putus dari kekasihnya. Berikut ini lirik dan terjemahannya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu If We Ever Broke Up dari Mae Stephens yang viral di TikTok dalam artikel ini.

Lagu If We Ever Broke Up milik Mae Stephens sedang viral di berbagai media sosial salah satunya TikTok.

If We Ever Broke Up dari Mae Stephens pertama kali dirilis pada 1 Januari 2023.

Namun, video klip lagi If We Ever Broke Up dari Mae Stephens baru dirilis pada 26 Maret 2023 lalu.

Hingga Senin (5/6/2023), video klip If We Ever Broke Up telah ditonton lebih dari 2,3 juta kali.

Lagu If We Ever Broke Up bercerita tentang seseorang yang merencanakan skenario putus dari kekasihnya.

Berikut lirik dan terjemahan bahasa Indonesia lagu If We Ever Broke Up dari Mae Stephens.

If you keep wondering if somebody understands

Darling, I don't understand you

If you stay awake at night waiting for somebody right

Baby, oh, your karma is due

Like, I would never hate you

But only if you want to

So much time like who knew? (Like who knew?)

Music we got into

Songs we fell in love to

Boy this feels so wrong too (Ah, ah, ah)

If we ever broke up, I'd never be sad

Thinking about everything that we had

If we ever broke up

If we ever broke up, I'd call your dad

And tell him all the shittiest of things you've said

If we ever broke up

Boy, don't get emotional

Cause it's not personal

It's just the way, just the way it goes

If we ever broke up, I'd never be sad

Thinking about everything that we had

If we ever broke up

You're living in Wonderland

If you think I'll understand

All the shir you put me through

If girls in white dresses and big winter wedding

Is something you want to be true (Yeah)

Then pack up your drama, this selfish dilemma

Is something this shit can't undo

Like, I would never hate you

But only if you want to

So much time like, who knew? Woah

If we ever broke up, I'd never be sad

Thinking about everything that we had

If we ever broke up (Ha, ah, ah)

If we ever broke up, I'd call your dad

And tell him all the shittiest of things you've said

If we ever broke up

Boy, don't get emotional

Cause it's not personal

It's just the way, just the way it goes

If we ever broke up, I'd never be sad

Thinking about everything that we had

If we ever broke up

Terjemahan Bahasa Indonesia If We Ever Broke Up - Mae Stephens:

Jika Anda terus bertanya -tanya apakah ada seseorang yang mengerti

Sayang, aku tidak mengerti kamu

Jika Anda tetap terjaga di malam hari menunggu seseorang dengan benar

Sayang, oh, karmamu sudah jatuh tempo

Seperti, aku tidak akan pernah membencimu

Tetapi hanya jika Anda mau

Begitu banyak waktu seperti siapa yang tahu? (Seperti siapa yang tahu?)

Musik yang kami masuki

Lagu yang membuat kita jatuh cinta

Wah, ini terasa sangat salah juga (ah, ah, ah)

Jika kita pernah putus, aku tidak akan pernah sedih

Memikirkan semua yang kami miliki

Jika kita pernah putus

Jika kami pernah putus, saya akan menelepon ayah Anda

Dan katakan padanya semua hal paling buruk yang Anda katakan

Jika kita pernah putus

Wah, jangan emosional

Karena itu tidak pribadi

Begitulah caranya, begitu saja caranya

Jika kita pernah putus, aku tidak akan pernah sedih

Memikirkan semua yang kita miliki

Jika kita pernah putus

Anda tinggal di Wonderland

Jika Anda pikir saya akan mengerti

Semua omong kosong yang kau lakukan padaku

Jika gadis dengan gaun putih dan pernikahan musim dingin yang besar

Apakah sesuatu yang Anda ingin menjadi kenyataan (ya)

Kemudian kemasi drama Anda, dilema egois ini

Apakah sesuatu yang tidak bisa dibatalkan oleh omong kosong ini

Seperti, aku tidak akan pernah membencimu

Tetapi hanya jika Anda mau

Begitu banyak waktu seperti, siapa yang tahu? Wow

Jika kita pernah putus, aku tidak akan pernah sedih

Memikirkan semua yang kita miliki

Jika kita pernah putus (ha, ah, ah)

Jika kita pernah putus, saya akan menelepon ayah Anda

Dan katakan padanya semua hal paling buruk yang Anda katakan

Jika kita pernah putus

Wah, jangan emosional

Karena itu tidak pribadi

Begitulah caranya, begitu saja caranya

Jika kita pernah putus, aku tidak akan pernah sedih

Memikirkan semua yang kita miliki

Jika kita pernah putus

