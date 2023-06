Lirik Lagu dan Terjemahan Try Again - Westlife: Don't Give Up On Your Love

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Try Again yang dipopulerkan oleh Westlife.

Lagu berjudul Try Again dirilis pada 30 September 2015.

Lagu Try Again masuk dalam album Westlife bertajuk 'Self Titled'.

Simak lagu Try Again yang dinyanyikan oleh Westlife lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

[Shane]

Hush now don't you cry

Diamlah, jangan kau menangis

There will be a better day

Kan ada hari yang lebih baik

I promise you

Janjiku padamu

We can work it out

Kita bisa atasi ini

But only if you let me know

Tapi hanya jika kau memberitahuku

What's on your mind

Apa yang kau pikirkan

[Mark]

Baby, you thought it was forever

Kasih, dulu kau pikir ini abadi

Through any kind of weather

Lewati segala cuaca

[Shane]

But some day you will find what you're searching for

Dan kelak kau kan temukan apa yang kau cari

Try again

Cobalah lagi

Never stop believing

Jangan pernah berhenti percaya

Try again

Cobalah lagi

Don't give up on your love

Jangan menyerah perjuangkan cintamu

Stumble and fall

Tersandung dan jatuh

Is the heart of it all

Adalah inti dari semua ini

When you fall down (down)

Sat kau tersungkur

Just try again

Cobalah lagi

[Bryan]

Smile now, let it go

Tersenyumlah, lepaskan semua beban

Hey, you will never be alone

Hei, kau takkan pernah sendiri

I promise you

Janjiku padamu

If you can't fight the feeling (Oh yeah)

Jika kau tak bisa melawan perasaan itu

Surrender in your heart

Menyerahlah pada hatimu

Remember love will set you free

Ingatlah, cinta akan membebaskanmu

[Shane]

Baby, you thought it was forever

Kasih, dulu kau pikir ini kan abadi

You would always be together

Kau kan selalu bersama

But someday you will find what you're searching for

Tapi kelak kau kan temukan apa yang selama ini kau cari

Try again

Cobalah lagi

Never stop believing

Jangan pernah berhenti percaya

Try again

Cobalah lagi

Don't give up on your love

Jangan menyerah perjuangkan cintamu

Stumble and fall

Tersandung dan jatuh

Is the heart of it all

Adalah inti dari semua ini

When you fall down (down)

Sat kau tersungkur

Just try again

Cobalah lagi

[Shane]

Baby, when a heart is crying

Kasih, saat hati menangis

It's sometimes feels like dying

Kadang rasanya memang seperti mati

The tear drops fall like rain

Tetes air mata berjatuhan bak hujan

[Shane]

Baby, you thought it was forever

Kasih, dulu kau pikir ini kan abadi

You would always be together

Kau kan selalu bersama

But someday you will find what you're searching for

Tapi kelak kau kan temukan apa yang selama ini kau cari

Try again

Cobalah lagi

Never stop believing

Jangan pernah berhenti percaya

Try again

Cobalah lagi

Don't give up on your love

Jangan menyerah perjuangkan cintamu

Stumble and fall

Tersandung dan jatuh

Is the heart of it all

Adalah inti dari semua ini

When you fall down (down)

Sat kau tersungkur

Just try again

Cobalah lagi

