Stefany Layata Makeup Artist di Balik Cantiknya Enzy Storia Saat Menghadiri Pernikahan Jessica Mila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Make up artist Stefany Layata mengungkapkan kecantikan sosok Enzy Storia saat merias wajah pemain film kelahiran 10 Agustus 1990 tersebut ketika menghadiri resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan pada tanggal 28 Mei 2023.

"Kulit wajah kak Enzy tidak bermasalah dan tidak banyak yang perlu dikoreksi, namun karena kulit beliau cenderung kering sebelum masuk ke tahap foundation, saya mempersiapkan kulit wajah kak Enzy dengan menggunakan toner, serum dan pelembab yang cocok untuk kulit kering agar kulit terasa lebih moist dan plump," ujar Stefany Layata di Bali saat dihubungi dari Jakarta.

"Untuk foundationnya juga saya pilih yang ringan di kulit dan bisa memberikan hidrasi lebih pada kulitnya," tambahnya.

Dalam merias wajah jenis kulit kering, menurut Stefany harus hati-hati dalam pemilihan jenis foundation.

"Hindari penggunaan foundation yang matte, karena hanya akan membuat kulit tambah kering. Untuk kulit kering, pilihlah foundation yang memiliki hasil akhir dewy atau bisa menggunakan bb cream untuk hasil yang lebih light," jelasnya.

Stefany pun mengungkapkan kisah pengalamannya saat merias wajah Enzy.

"Seru banget. Apalagi Kak Enzy memang tipe orang yang ramai dan suka cerita-cerita. Jadi waktu dua jam selama merias wajah Kak Enzy tidak terasa cepat berlalu. Dia juga suka hasil riasan wajah dan alisnya. Rapi banget kata kak Enzy," ujar Stefany.

Belum lama ini, Enzy Storia dan Molen Kasetra resmi menikah di Bali, Jumat, 26 Mei 2023.

Momen spesial itu dihadiri banyak selebriti. Ada Vidi Aldiano, Desta, Vincent Rompies hingga Febby Rastanty.

Pengalaman

Keinginan Stefany untuk menjadi seorang make up artist begitu kuat.

Awalnya, dia memang hanya penasaran ingin belajar lantaran profesi make up artist di Bali masih belum banyak.

"Tapi ternyata setelah belajar make up, saya merasa ada bakat dan dorongan dari dalam diri untuk mendalami dunia make up sampai hari ini. Padahal, dahulu saya tidak sekolah khusus make up," ujar Stefany yang dulunya kuliah akuntansi.

Pada awal-awal belajar merias wajah, Stefany mengaku membutuhkan waktu belajar bisa sampai sekitar 4 hingga 6 bulan.