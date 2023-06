Akhirnya Tuntut Hak Asuh Anak, Inge Anugrah Akui Realistis Meski Tak Punya Harta: Bukan tentang Uang

TRIBUNNEWS.COM - Inge Anugrah akhirnya ikut mengajukan tuntutan akan hak asuh atas kedua anaknya, Kenzo dan Marco.

Padahal, sebelumnya Inge Anugrah mengikhlaskan hak asuh kedua putranya jatuh di tangan Ari Wibowo.

Kini, merasa pertemuannya dengan Kenzo dan Marco dibatasi Ari, Inge Anugrah pun berusaha memperjuangkan haknya sebagai seorang ibu.

"Aku nggak mau dibatas-batasi, kapan pun aku mau ketemu Kenzo dan Marco," tegas Inge, dikutip dari YouTube dr Richard Lee, Selasa (6/6/2023).

Meski demikian, Inge mengaku tetap realistis mengingat saat ini dirinya tak memiliki banyak harta.

Namun, baginya saat ini, harta bisa dicari.

"Aku bisa kerja keras. Harta bisa aku cari," tandasnya.

Inge merasa, haknya sebagai ibu harus tetap dihargai.

"Ini bukan tentang uang, tapi tentang hak saya sebagai ibu mereka," imbuh Inge.

Inge Kecewa Dilarang Masuk Rumah

Inge Anugrah tak kuasa menahan kekecewaannya setelah dilarang Ari Wibowo untuk menginjakkan kaki di rumah yang pernah mereka tinggali bersama selama 17 tahun pernikahan.

Dalam pengakuannya, Inge Anugrah menyebut Ari Wibowo mulai melarangnya ke rumah setelah kediaman mereka direnovasi.

Menurut Inge, Ari berdalih rumahnya yang direnovasi harus memiliki memori baru.

"Kata Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh, aku kan katanya nggak usah masuk supaya new memories and new house," papar Inge, dikutip dari YouTube Was Was, Kamis (1/6/2023).