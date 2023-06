Chord Gitar Alololo - Difarina Indra Adella, Kunci Dasar: Yang, Alololo Lolo Sayang 

TRIBUNNEWS.COM - Lirik lagu dan chord gitar Alololo - Difarina Indra Adella.

Lagu Alololo diciptakan oleh Mr Yin, Issey.

Chord Gitar Alololo - Difarina Indra Adella :

Intro : Dm Am Bm E-E-E

F -G C Dm -E Am-E-Am

Am C

tenung mata aku kali ini sayang

Dm G C

beri aku peluang kedua

F G C

bumi gunung langit jadi saksi sayang

Dm E Am

takkan ada lagi orang ketiga

Am C

benar itu hanya kebetulan sayang

Dm G C

bukan sengaja aku nak nakal

F G C

mungkin juga ini keturunan sayang

Dm E Am

DNA lelaki-lelaki gatal

G C

penat juga aku memujuk

Dm G C

kau hilang buat aku terduduk

G C

janganlah marah dan merajuk

Dm E

dah macam orang kena sampuk

Reff :

Am Dm G

yang, alololo lolo sayang

C F

ting ting tang ting tang ting sayang

Dm E Am -E

aku rindu sikap manjamu yang dahulu

Am Dm G

sayang alololo lolo sayang

C F

simpanlah dulu rajukmu

Bb E Am-E-Am

segala salah ku akur 'i am sorry'

Musik : Dm G C F

Dm E Am

G C

penat juga aku memujuk

Dm G C

kau hilang buat aku terduduk

G C

janganlah marah dan merajuk

Dm E

dah macam orang kena sampuk

Reff :

Am Dm G

yang alololololo sayang

C F

ting ting tang ting tang ting sayang

Dm E Am -E

aku rindu sikap manjamu yang dahulu

Am Dm G

sayang alololololo sayang

C F

simpanlah dulu rajukmu

Dm E Am-E-Am

segala salah ku akur 'i am sorry'

Am

janji ini bukan sebarang janji sayang

Dm G C

ini bukanlah janji yang palsu

F G C

ini soal cinta dari hati sayang

Dm E F G

i really really really really love you

F G Am-Am-Am-G-Am

alololololo alololololo

Baca juga: Lirik Lagu Satu Rasa Cinta - Difarina Indra Adella feat Fendik Adella Om Adella, Trending YouTube

(Tribunnews.com)