Lirik Lagu dan Terjemahan Popular - The Weeknd, Playboi Carti ft Madonna: Kill Anyone To Be Popular

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan Popular yang dinyanyikan oleh The Weeknd, Playboi Carti, dan Madonna yang baru dirilis pada 2 Juni 2023.

Melansir dari laman Genius, Popular adalah lagu dari The Weeknd, Playboi Carti, dan Madonna yang dirilis sebagai single untuk Vol. 1 Soundtrack The Idol.

Lagu tersebut mengeksplorasi tema dimana seseorang sangat ingin menjadi populer, menggemakan plot serial The Idol, di mana Abel membintangi serial itu juga.

Ini menandai kolaborasi pertama antara ketiga artis tersebut, yang masing-masing dikenal membuat gaya musik yang berbeda.

Berikut lirik lagu Popular milik The Weeknd, Playboi Carti ft Madonna:

Lirik:

[Intro: Madonna & The Weeknd]

I've seen the devil

Down Sunset, in every place, in every face

Yeah, uh

Yeah, uh, uh

[Verse 1: The Weeknd]

Tell me, do you see her? (Yeah) She's livin' her life (Uh)

Even if she acts like she don't want the limelight (Uh, yeah, uh, uh)