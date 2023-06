Lirik dan Terjemahan Lagu Let You Break My Heart Again - Laufey: Promise I Don't Mean to Cry

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Let You Break My Heart Again yang dinyanyikan oleh Laufey.

Lagu Let You Break My Heart Again ini dirilis pada 13 Agustus 2021.

Diketahui, lagu Let You Break My Heart Again mengisahkan tentang seorang wanita yang membiarkan hatinya disakiti oleh pria yang ia cintai.

Namun, wanita itu percaya jika suatu hari nanti, ia akan berhenti mencintai laki-laki tersebut dan menemukan cinta yang baru.

Saat itulah ia tidak akan lagi peduli dengan sang mantan kekasih yang sudah menyakitinya.

Official audio lagu Let You Break My Heart Again telah dirilis pada 13 Agustus 2021 di YouTube Laufey.

Lirik Lagu Let You Break My Heart Again - Laufey:

[Verse 1]

Feeling kind of sick tonight

All I've had is coffee and leftover pie

It's no wonder why

Still, you take up all my mind

I don't even think that you care like I do

I should stop, heaven knows I've tried

[Chorus]

One day I will stop falling in love with you

Some day someone will like me like I like you

Until then I'll drink my coffee, eat my pie

Pretend that we are more than friends

Then of course I'll let you break my heart again

[Verse 2]

I'm just tryna understand what I am to you

More than songs we've exchanged

Midnight calls, sunset views

Promise I don't mean to cry

But I get overwhelmed and confused

If only you knew what I felt like

[Chorus]

One day I will stop falling in love with you

Some day someone will like me like I like you

Until then I'll drink my coffee, eat my pie

Pretend that we are more than friends

Then of course I'll let you break my heart again

[Outro]

Some day, one day

I will stop falling in love with you

Until I do, I'll be thinking of you

Let you break my heart again

Terjemahan Lagu Let You Break My Heart Again - Laufey:

Merasa jenuh malam ini

Yang aku miliki hanyalah kopi dan sisa kue semalam

Tidak heran bahwa

Tetap saja kamu yang menyita pikiranku

Meski kutahu kamu tak peduli padaku seperti aku yang peduli padamu

Aku harus berhenti, Tuhan tahu aku telah berusaha

Suatu hari nanti aku akan berhenti mencintaimu

Suatu hari nanti akan ada seseorang yang menyukaiku seperti aku menyukaimu

Sampai saatnya tiba aku akan habiskan kopi dan paiku

Berpura-pura bahwa kita lebih dari teman biasa

Dan tentu saja aku akan membiarkanmu menghancurkan hatiku lagi

Aku hanya mencoba memahami apa artinya aku bagimu

Apakah lebih dari lagu yang kita saling tukar

Teleponan tengah malam dan pemandangan senja

Tak bermaksud sedikit pun untuk bersedih

Tapi aku kewalahan dan kebingungan

Andai saja kamu tahu bagaimana perasaanku

Suatu hari nanti aku akan berhenti mencintaimu

Suatu hari nanti akan ada seseorang yang menyukaiku seperti aku menyukaimu

Sampai saatnya tiba aku akan habiskan kopi dan paiku

Berpura-pura bahwa kita lebih dari teman biasa

Dan tentu saja aku akan membiarkanmu menghancurkan hatiku lagi

Suatu hari nanti

Aku akan berhenti mencintaimu

Sampai saatnya tiba, aku tetap memikirkanmu

Membiarkanmu menghancurkan hatiku lagi

