NCT Bakal Gelar Konser dengan Formasi Lengkap

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Grup vokal Neo Culture Technology (NCT) akan menggelar konser dengan formasi lengkap.

Sebagaimana diketahui, NCT terbagi beberapa sub unit, dan semuanya akan tampil bersama di konser mendatang bertajuk NCT NATION: To The World.

Dengan begitu, konser ini akan menyajikan penampilan NCT 127, NCT Dream, WayV, dan NCT DoJaeJung.

Tak hanya itu, adapun NCT U atau yang merupakan kombinasi dari keempat sub unit itu juga akan tampil menghibur.

Dilansir dari Soompi, Rabu (7/6/2023), konser NCT NATION: To The World ini bakal digelar di Stadion Incheon Munhak, Korea Selatan, pada 26 Agustus 2023.

Kemudian NCT bakal tampil di Jepang sebanyak empat kali, yaitu di Stadion Yanmar Nagai, Osaka pada 9 dan 10 September.

Selanjutnya di Stadion Ajinomoto, Tokyo pada 16 dan 17 September.

Sebagai informasi, NCT adalah grup beranggotakan 20 orang yang terbagi dalam beberapa sub unit.

Sebelumnya, member NCT terdiri dari 23 orang, namun belum lama ini Lucas memutuskan untuk hengkang.

Selain itu ada Shotaro dan Sungchan yang keluar karena SM Entertainment selaku agensi sedang menyiapkan proyek baru untuk keduanya.