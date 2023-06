Profil Putri Ariani, Penyanyi Disabilitas yang Raih Golden Buzzer di America's Got Talent

Putri Ariani, remaja berusia 17 tahun tengah menjadi trending di Twitter usai tampil di America's Got Talent dan meraih Golden Buzzer. Berikut profil Putri Ariani, penyanyi disabilitas asal Jogja yang berhasil mendapatkan Golden Buzzer di American's Got Talent.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Putri Ariani, penyanyi disabilitas asal Jogja yang berhasil mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent.

Diketahui, Putri Ariani mengikuti ajang pencarian bakat America's Got Talent atau AGT pada tahun ini.

Hal tersebut terlihat dalam unggahan akun Twitter resmi @AGT yang menampilkan video ketika Putri Ariani mengikuti audisi America's Got Talent.

Dalam video tersebut, Putri Ariani tampil dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri yang bertajuk 'Loneliness'.

Tidak hanya bernyanyi, Putri Ariani juga tampil dengan memainkan piano.

Penampilan Putri Ariani berhasil membuat para juri terpukau, salah satunya adalah Simon Cowell.

Baca juga: Putri Ariani Trending di Twitter, Tampil di Americas Got Talent, Pukau Juri Lewat Suaranya

Setelah membawakan 1 lagu, Simon Cowell meminta Putri Ariani untuk menyanyikan lagu 'Sorry Seems to Be the Hardest Word' milik Elton John.

Penampilan kedua Putri Ariani ternyata tidak hanya memukai para juri, penonton yang menyaksikan juga terlihat meneteskan air mata.

Berkat penampilan Putri Ariyani yang memukau, Simon Cowell memberikan Golden Buzzer kepada dirinya.

Baca juga: Gandeng Putri Ariani, Aisha Keem Rilis Single Berjudul Happiness

Profil Singkat Putri Ariyani

Mengutip dari TribunKaltim, Putri Ariyani memiliki nama panjang Ariani Nisma Putri.

Putri Ariyani lahir di Kampar, Riau, Indonesia pada 31 Desember 2005.

Putri Ariyani merupakan anak dari pasangan Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty.

Pada tahun 2014, Putri Ariyani mengawali kariernya dengan mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent.