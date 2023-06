Seolah Sindir Lolly setelah Disebut Tolak Biayai Sekolah Putrinya, Nikita Mirzani: Kamu Ingin Uangku

TRIBUNNEWS.COM - Nikita Mirzani seolah memberikan sindiran untuk putrinya, Laura Meizani Nasseru Asry atau Lolly.

Sebelumnya, Nikita Mirzani disebut kini tak mau membayarkan biaya sekolah Lolly di London, Inggris.

Menurut Lolly, Nikita Mirzani menolak membiayai sekolahnya agar dirinya segera pulang ke rumah.

Belum juga berakhir, Nikita Mirzani seolah kembali memberikan sindiran untuk Lolly.

Dalam Instagram Story @nikitamirzanimawardi_172, Nikita Mirzani mengunggah potret dirinya dengan gaya candid.

Foto tersebut ditambahkan dengan lagu MONEY milik Lisa BLACKPINK.

Hal yang mencuri perhatian publik adalah keterangan yang ditulis oleh Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani seolah menyindir Lolly yang kini menginginkan uangnya, meski tak menuliskan nama putrinya tersebut.

"You want my money (Kamu ingin uangku)," tulis Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani seolah sindir putrinya, Laura Meizani Nasseru Asry atau Lolly yang kini menginginkan uangnya. (Tangkapan layar Instagram Story @nikitamirzanimawardi_172)

Lolly Bingung Nikita Mirzani Tolak Biayai Sekolahnya

Sebelumnya, Lolly mengungkapkan alasan Antonio Dedola yang tak bisa membiayai sekolahnya lantaran tidak memiliki hubungan biologis sehingga tak ada hak.

"Satu-satunya orang yang dapat membayar biaya sekolah saya adalah ibu saya, karena sekolah tidak menerima orang lain yang tidak memiliki hubungan biologis dengan saya atau memiliki hak hukum dengan saya," ungkap Lolly, dikutip dari akun Instagram-nya, Kamis (8/6/2023).

Selain, Toni, tante Lolly pun tidak diperkenankan membiayai sekolahnya.

"Walaupun tante saya, dan lain-lain tetap tidak bisa. Yang bisa hanya mama saya," tambahnya.