Adinia Wirasti Lepas Masa Lajang, Menikah dengan Michael Wahr Aktor Asal Australia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Adinia Wirasti akhirnya melepas masa lajang.

Bintang film Ada Apa Dengan Cinta itu mengunggah foto pernikahannya dengan Michael Wahr di instagram, Jumat (9/6/2023).

Michael Wahr adalah seorang aktor asal Australia. Ia juga merupakan seorang voice over yang tergabung dalam agensi internasional, BGM Agency.

"A - M - 9th June 2023," tulis Adinia Wirasti, dikutip Tribunnews.

Tampak Adinia dan Michael menggunakan busana pernikahan berwarna putih dengan nuansa Jawa.

Adapun warganet hingga rekan artis mengucapkan selamat untuk Adinia dan kekasih.

Di antaranya, Dian Sastro, Wulan Guritno, Melly Goeslaw, hingga Tara Basro mengucapkan selamat atas hari bahagia Adinia.

"Selamat Asti sayang, sedih gak bisa ke sana selamat dan doa terbaik untuk kebahagiaan kalian berdua," tulis Melly Goeslaw di kolom komentar.

"So happy for you both, congratulations," timpal Acha Septriasa.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui lokasi akad dan resepsi pernikahan Adinia Wirasti dan Michael Wahr.