Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia I'll Cry for You - Europe: I Wanna Give You My Heart

Lirik lagu I'll Cry for You - Europe

I could fall

But something's come

Over me

Now I'm sittin' starin'

At the wall

Afraid for my sanity

The sound of your voice

The touch of your skin

It's hauntin' me

I'm still tryin' to come

To my senses

But I can't look back

So I'm takin' my chances

I wanna give you my heart

Give you my soul

I wanna lay in your arms

Never let go

Don't wanna live my

Life without you

But I know when you're gone

Like a fire needs a spark

Like a fool in the dark

I'll cry for you

Wonderin' why I'm

Runnin' scared

From what I belive in

I know that love

Is just another word

To say what I'm feelin'

For once in my life

The future is mine

It's callin' me

I've been searchin' so long

For an answer

But it's too late now

So I'm takin' my chances

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia I'll Cry for You - Europe

Aku tidak pernah bermimpi bahwa

aku bisa jatuh

Tapi ada sesuatu yang

menimpaku

Sekarang aku duduk menatap

dinding

Takut akan kewarasanku

Suara suaramu

Sentuhan kulitmu

Itu menghantuiku

Aku masih mencoba untuk datang

Untuk perasaanku

Tapi aku tidak bisa melihat ke belakang

Jadi aku mengambil kesempatanku

Aku ingin memberimu hatiku

Memberimu jiwaku

Aku ingin berbaring di pelukanmu

Jangan pernah melepaskan

Tidak ingin menjalani

hidupku tanpamu

Tapi aku tahu kapan kamu 'pergi

seperti api membutuhkan percikan

seperti orang bodoh dalam kegelapan

aku akan menangis untukmu

bertanya-tanya mengapa aku'Aku

berlari ketakutan

Dari apa yang kupercayai,

aku tahu bahwa cinta

hanyalah kata lain

Untuk mengatakan apa yang kurasakan

Untuk sekali dalam hidupku

Masa depan adalah milikku

Ini memanggilku

Aku sudah lama mencari

jawaban

Tapi sekarang sudah terlambat

Jadi saya mengambil kesempatan saya

