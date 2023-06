Lirik Lagu dan Terjemahan With You - Tyler Shaw : I Lay Here With You

Inilah lirik lagu dan terjemahan With You yang dipopulerkan oleh Tyler Shaw.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia With You yang dinyanyikan oleh penyanyi Tyler Shaw.

Lagu With You dirilis pada tahun 2018 dalam album Intuition.

Sejak pertama kali dirilis lagu With You milik Tyler Shaw telah ditonton sebanyak 40,1 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu dan terjemahan With You yang dinyanyikan oleh Tyler Shaw dalam artikel berikut:

Running late on a Wednesday

Terlambat di hari Rabu

Shortcut by the freeway

Jalan pintas melalui jalan bebas hambatan

Locked eyes as you passed me

Mata terkunci saat kamu melewatiku

Two hearts on a cold street

Dua hati di jalan yang dingin

Looking back at the same time

Melihat ke belakang pada saat yang sama

I feel your warmth, did you feel mine?

Aku merasakan kehangatanmu, apakah kamu merasakan

kehangatanku?

I get the urge, but I can't speak

Aku mendapatkan dorongan, tetapi aku tidak dapat berbicara

Two hearts on a cold street

Dua hati di jalan yang dingin

I know this sounds crazy

Aku tahu ini terdengar gila

But this could be fate

Tapi ini bisa jadi takdir