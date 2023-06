Lirik Lagu dan Terjemahan Meltdown - Niall Horan: I'm Tellin You Now, Tellin You Now

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Meltdown yang dipopulerkan oleh Niall Horan.

Lagu berjudul Meltdown dirilis pada 28 April 2023 lalu.

Lagu Meltdown masuk dalam album Niall Horan bertajuk 'The Show'.

Simak lagu Meltdown yang dinyanyikan oleh Niall Horan lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

When it all melts down, I'll be there

Saat semuanya hancur, aku akan berada di sana

Talkin' to yourself (yeah) in the bathroom

Bicara pada dirimu sendiri (ya) di kamar mandi

Losin' your mind in the mirror like you have to (yeah)

Kehilangan akal di cermin seakan kau harus begitu (ya)

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Screamin' in your car (yeah) in the driveway

Berteriak di dalam mobilmu (ya) saat di jalan masuk

Spinnin' out, think your life's goin' sideways (yeah)

Kehilangan kendali, berpikir hidupmu akan berjalan menyamping (ya)

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

One broken glass

Satu gelas pecah

Turns to total collapse

Berubah jadi kehancuran total

Just know this too shall pass

Ketahuilah, hal ini pun akan berlalu

I'm tellin' you now, tellin' you now

Ku katakan padamu sekarang, mengatakan padamu sekarang

Woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

Woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

When it all melts down, I'll be there

Saat semuanya hancur, aku akan berada di sini

Woo-ooh-ooh, ooh-ooh, woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

Woo-ooh-ooh, ooh-ooh, woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

When it all melts down, I'll be there

Saat semuanya hancur, aku akan berada di sini

I'm tellin' you now, tellin' you now

Ku katakan padamu sekarang, mengatakan padamu sekarang

Sleep is so thin (yeah) out of habit

Tidur begitu singkat (ya) sudah seperti kebiasaan

Hard to tell the real from the dreams you imagine (yeah)

Sulit membedakan kenyataan dari mimpi-mimpi yang kau bayangkan (ya)

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Nights when one broken glass

Malam demi malam, ketika satu gelas pecah

Turns to total collapse

Berubah jadi kehancuran total

Just know this too shall pass

Ketahuilah, hal ini pun akan berlalu

I'm tellin' you now, tellin' you now

Ku katakan padamu sekarang, mengatakan padamu sekarang

Woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

Woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

When it all melts down, I'll be there

Saat semuanya hancur, aku akan berada di sini

When it all melts down, woo-ooh-ooh, ooh-ooh

Saat semuanya hancur, woo-ooh-ooh, ooh-ooh

When it all melts down, down, woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

Saat semuanya hancur, hancur, woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

When it all melts down, I'll be there

Saat semuanya hancur, aku akan berada di sini

I'm tellin' you now, tellin' you now

Ku katakan padamu sekarang, mengatakan padamu sekarang

When there's wolves in your track (wolves in your track)

Saat ada serigala di jalanmu (serigala di jalanmu)

Catchin' up fast (catchin' up fast)

Menyusul dengan cepat (menyusul dengan cepat)

Baby, don't you look back (don't you look back)

Sayang, jangan melihat ke belakang (jangan lihat ke belakang)

Don't you look back (baby, don't you look back)

Jangan melihat ke belakang (Sayang, jangan lihat ke belakang)

When you're hittin' the wall (hittin' the wall)

Saat kau memukul dinding (memukul dinding)

And every star falls (and every star falls)

Dan setiap bintang berjatuhan (dan setiap bintang berjatuhan)

Don't you worry at all

Jangan khawatir sama sekali

Woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

Woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

When it all melts down, I'll be there

Saat semuanya hancur, aku akan berada di sini

When it all melts down, woo-ooh-ooh, ooh-ooh

Saat semuanya hancur, woo-ooh-ooh, ooh-ooh

When it all melts down, down, woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

Saat semuanya hancur, hancur, woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo

When it all melts down, I'll be there

Saat semuanya hancur, aku akan berada di sini

I'm tellin' you now, tellin' you now

Ku katakan padamu sekarang, mengatakan padamu sekarang

