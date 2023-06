Masuk Dunia Politik, Choky Sitohang Akan Tinggalkan Dunia Hiburan?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Choky Sitohang memutuskan untuk terjun ke dunia politik.

Lantas, apakah Choky Sitohang akan mengubah haluannya meninggalkan dunia hiburan Tanah Air?

Selama ini diketahui Choky Sitohang terkenal sebagai presenter televisi kenamaan.

Presenter program televisi Take Me Out ini memastikan dirinya tidak akan serta merta meninggalkan dunia hiburan Tanah Air yang telah membesarkan namanya.



"Nggak serta merta. Karena dalam aturan undangundang tidak ada yang mengatakan atau menyatakan bahwa saya harus mundur dari pekerjaan seni dan budaya kecuali saya memiliki firma hukum atau seorang auditor atau konsultan yang ada hubungannya dengan keuangan dan pajak," kata Choky Sitohang saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (9/6/2023).

Menurutnya kesenian dalam hal ini dunia hiburan Tanah Air menjadi satu kesatuan dalam produk politik.

"Seni budaya adalah bagian dari produk politik. Kalau bicara kebijakan publik, seni budaya, saya tampil, kalau ngga ada keputusan politik yang melindungi kami sebagai pekerja seni, bagaimana kami membayar pajak pada negara? Bagaimana kami berkontribusi dilindungi Undang-undang?? Ngga akan jadi profesi ini, tutur Choky.

Caleg Nasdem Choky Sitohang (Warta Kota)

Kendati begitu, Choky menambahkan bahwa dirinya akan memilih fokus ke dunia politik apabila dirinya terpilih menjadi calon legislatif (Caleg).

"Jadi kalau Tuhan izinkan insyaAllah saya dipilih oleh rakyat dan diberi amanah oleh Undang-undang, perlahan namun pasti saya harus membagi tugas politik, sosial jadi yang utama, seni budaya adalah pilar yang menopang secara paralel," ujar Choky Sitohang.

Diketahui Choky Sitohang akan maju di Dapil Jawa Barat IV yang meliputi kota Depok dan Bekasi.

Namun ditanya terkait menentukan kedua kota tersebut, Choky Sitohang memiliki jawaban pamungkas.

"Kalau cinta NKRI dan Pancasila kita nggak punya alasan untuk mundur dari sebuah panggilan. Mau di tempatkan di mana pun oleh partai hang sudah mengayomi kita," pungkasnya.